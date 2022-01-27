CHP'den bot hesaplarla gündem değiştirme girişimi

İstanbul’da pazartesi akşamı on binlerce kişiyi 15-20 saat araçlarında mahsur bırakan ihmaller ve hatalar zincirine tepkiler büyüyor. Yoğun kar yağışı uyarılarına rağmen önlem almayan ve karla mücadelede sınıfta kalan İBB yönetiminin beceriksizliğinin üstü, dün CHP yönetimi tarafından örtülmeye çalışıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam 5:32’de Twitter hesabından “Sevgili halkım, bu akşam saat 22:00'da önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere” notuyla bir paylaşım yaptı.

Sevgili Halkım,

Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere... — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2022

Saatler 10.00’ı gösterdiğinde CHP liderinin hesabından “Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum” ifadeleriyle bir video yayınlandı.

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SIRA DIŞI HAREKETLİLİK

Aktif Twitter kullanıcı sayısı göz önüne alındığında, video kısa sürede rakamsal olarak imkansız izlenme sayısına ulaştı. İddialara göre videonun bir saatte 1,5 milyon izlenmeye ulaşması bot hesaplarla sağlandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, genel ve günlük Twitter kullanan kişi sayısını göz önünde bulundurarak şunları paylaştı:

Türkiye’deki 22.00-23.00 arasındaki Twitter kullanıcılarının sayısı ortalama 500-600 bin kişidir.



Buradan anlayacağımız üzere Kemal Kılıçdaroğlu’nun video izlenmesi ve etkileşimleri yapaydır yani bildiğimiz bottur. — Yuşa Geri Döndü (@Yusaisback) January 26, 2022

Kılıçdaroğlu tweeti atalı tam bir saat oldu. Türkiye’de günlük Twitter’a giren kişi sayısı ortalama 2 milyon kişi. Kılıçdaroğlu’nun sadece 1 saatlik izlenmesi 1,5 milyon. 1 saatte Twitter’a giren kişi sayısı 1,5 milyon olamaz.

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SAHTE HESAPLARLA YAPAY GÜNDEM

Türkiye’de toplamda 13.6 milyon Twitter kullanıcısı var. Bunların sadece yarısı yılda 1-2 defa 5-10 dakika Twitter’a giren kullanıcılar. 1 ayda ise 6 milyon kişi Twitter kullanıyor.

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Kılıçdaroğlu’nun attığı video 22.00-23.00 arasında 1,5 milyon kişi tarafından izleniyor gözüküyor. Lakin Türkiye’de 1 saatte bu kadar kişinin aktif olması rakamsal olarak imkansız. Evet en aktif saat 22.00-23.00 arası ama yine de 1,5 milyon değil.

FACEBOOK'TA 62 BİN İZLENME

Kılıçdaroğlu’nun aynı videosu, Facebook’ta ise sadece 62 bin kişi tarafından izlendi. Anlık olarak izlenme sayısı 720 kişide kaldı.