CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü için yaptığı Anayasa çağrısına ret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, CHP'nin başörtüsüne ilişkin verdiği kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan,"Madem bu meseleyi gündeme getirdi... Eğer dürüstsen, eğer samimiysen, şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati suretle çıkarmakta samimiyse gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.

CHP TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı.

Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar.

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Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak"

Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı.



Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar.



Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok.



Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak! — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 5, 2022

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: OLACAĞI BUYDU

Grup toplantısının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yeni anayasa teklifine 'hayır' yanıtı vermesini "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar" sözleriyle değerlendirdi

GÜNDEM CHP'nin 'içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen' yasa teklifi TBMM'de