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CHP'den DEM Parti'ye 'dayanışma' ziyareti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kobani davasından çıkan hapis kararları sonrasında ittifak ortakları DEM Parti'nin İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

20:37 - 17/05/2024 Cuma
AA
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten (sağda) DEM Parti İl Başkanlığına ziyaret
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten (sağda) DEM Parti İl Başkanlığına ziyaret

Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasında dün karar çıktı. Kararda, Selahattin Demirtaş 42, Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP'den DEM Parti'ye 'dayanışma' ziyareti

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle il eş başkanları Gonca Yangöz ve Murat Kalmaz ile bir araya gelen Özgür Çelik, ziyaretin, dün açıklanan mahkeme kararıyla ilgili dayanışma ziyareti olduğunu belirtti.

Çelik,
"Hem bağımsız bir yargı için kararlılıkla ortak mücadele etme gerekliliğini vurgulamak hem de dayanışma duygularımızı ifade etmek isterim."
dedi.
Seçim sonrası çeşitli kurumları ziyaret ettiklerini belirten Çelik,
"Öncelikli olarak sizleri ziyaret etmek istedik. Önümüzdeki süreçte başka siyasi partileri de ziyaret edeceğiz.
" ifadesini kullandı.




#CHP
#DEM Parti
#Kobani davası
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