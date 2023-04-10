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CHP'den DEVA Partili Sadullah Ergin'in aday gösterilmesi üzerine gelen itirazlara cevap: Tepkiler olur olacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı canlı yayında milletvekili aday listeleri hazırlanırken büyük tartışmaların yaşandığı iddialarını yalanladı. Salıcı, DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi üzerine gelen tepkilere ise "Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür. Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018’de ve ondan önceki seçimlerde oldu" sözleriyle cevap verdi.

14:39 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
DEVA Partili Sadullah Ergin'in aday gösterilmesi üzerine gelen tepkilere CHP'den cevap geldi.

DEVA Partili Sadullah Ergin'in aday gösterilmesi üzerine gelen tepkilere CHP'den cevap geldi.

Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler kamuoyuyla paylaşıldı. Muhalefet kanadında büyük tartışmaların çıktığı iddia edilirken CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti.

DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterildi. Bu gelişme sonrası Ergin'in yıllar önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmalar gündeme geldi.

CHP'ye peş peşe Sadullah Ergin tepkisi

CHP'ye yakınlığıyla tanınan bazı isimler Ergin'in partiden aday olarak gösterilmesine tepki verdi.

CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç,
"İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında."
paylaşımında bulundu.
CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Mustafa Balbay ise
"Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!"
ifadelerini kullandı.
Yılmaz Ödil ise
"Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…"
dedi.

Uğur Dündar: Kabul edemiyorum

Uğur Dündar ise paylaşımında şöyle dedi:

"Söylemesem olmaz!.. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum."

Partiye yakın isimlerin verdiği tepkilerin ardından bugün NTV'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, aday belirleme sürecinde büyük tartışmaların yaşandığı iddialarını reddetti.

"Tepkiler olur, olacaktır"

Salıcı, Sadullah Ergin sebebiyle gelen tepkilere is şu sözlerle cevap verdi:

“Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür. Biz ittifakın içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük. Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018’de ve ondan önceki seçimlerde oldu”


#CHP
#Sadullah Ergin
#Oğuz Kaan Salıcı
1 saat önce
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