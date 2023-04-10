CHP'den DEVA Partili Sadullah Ergin'in aday gösterilmesi üzerine gelen itirazlara cevap: Tepkiler olur olacaktır

DEVA Partili Sadullah Ergin'in aday gösterilmesi üzerine gelen tepkilere CHP'den cevap geldi.
Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler kamuoyuyla paylaşıldı. Muhalefet kanadında büyük tartışmaların çıktığı iddia edilirken CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti.
DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterildi. Bu gelişme sonrası Ergin'in yıllar önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmalar gündeme geldi.
CHP'ye peş peşe Sadullah Ergin tepkisi
CHP'ye yakınlığıyla tanınan bazı isimler Ergin'in partiden aday olarak gösterilmesine tepki verdi.
Uğur Dündar: Kabul edemiyorum
Uğur Dündar ise paylaşımında şöyle dedi:
Partiye yakın isimlerin verdiği tepkilerin ardından bugün NTV'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, aday belirleme sürecinde büyük tartışmaların yaşandığı iddialarını reddetti.
"Tepkiler olur, olacaktır"
Salıcı, Sadullah Ergin sebebiyle gelen tepkilere is şu sözlerle cevap verdi: