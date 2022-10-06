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CHP'den hızlı çark: Tarihi geri vites

TBMM’ye başörtüsü konusunda kanun teklifi veren CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Başörtüsünü Anayasa ile çözelim” çağrısı sonrası tarihi bir geri dönüşe imza attı. Anayasa çağrısına destek vermeyen Kılıçdaroğlu, “AK Parti kanun teklifimizi desteklesin” demekle yetindi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Yeni Anayasa yeni Meclis’in işi diyerek” Anayasa teklifine destek vermeyeceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPden hızlı çark: Tarihi geri vites
Anayasal çözümden kaçıyorlar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Başörtüsünü Anayasa ile çözelim” çağrısı CHP’nin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Başörtüsü için Meclis’e kanun teklifi veren CHP, Anayasa çağrısı sonra çark etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi akşamı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, TBMM'ye başörtüsü konusunda kanun teklifini sunacaklarını açıklamıştı. Önceki gün de CHP, üç maddelik başörtüsü teklifini, Kılıçdaroğlu ve grup yöneticilerinin imzalarıyla Meclis Başkanlığı’na sundu. Dün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'sorunun çözümünü yasa değil, Anayasa düzeyinde sağlayalım' diyerek, CHP'nin kanun teklifinin yerine Anayasa değişikliği önerdi. CHP, Erdoğan’ın çağrısı sonra geri adım attı.

ANAYASA DEĞİŞTİRECEK HALİMİZ YOK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önerisine, CHP'den ilk yanıt, Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özel, "Yeni Anayasa, yeni Meclis’in işi olacak!" dedi. Özel, Twitter üzerinden verdiği yanıtında, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AK Parti'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün Anayasa’yı çiğneyen bir anlayışla Anayasa değiştirecek halimiz yok" diye yazdı.

KILIÇDAROĞLU DA ÇARK ETTİ

Özel'den sonra Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP lideri, başörtüsü konusunda yasa teklifi önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anayasa ile çözelim" çağrısına net cevap veremedi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa" mesajını paylaştı.

ANAYASA TEKLİFİNİ BİR GÖRELİM

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç, "Biz bir yasayı çok yalın haliyle getiriyoruz. O yasanın genişletilmesi ve Anayasa’ya götürülmesi ile ilgili karşı taraf bir şey söylüyor. İlk önce ne söylüyor onu anlamamız gerekiyor. Onu anladıktan sonra cevabımızı vereceğiz" dedi.

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