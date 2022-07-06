Gündem CHPden İBBnin sattığı çocuk kitabındaki rezil satırlara savunma
POLİTİKA

CHP'den İBB'nin sattığı çocuk kitabındaki rezil satırlara savunma

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Kitapçısı'nda çocuklara yönelik satılan ve muzır yayın ilan edilen "Çıtır Çıtır Felsefe Serisi" kitapları, İBB Meclisinde tartışıldı. Çiftler arasındaki temasın ve çocuk tacizinin açıkça anlatıldığı kitaplarla ilgili soru önergesi veren AK Partili Meclis Üyesi Şeyma Aktaa,"Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin" ifadelerini kullandı. CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu ise o kitapları savundu.

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Haber Merkezi AA
CHPden İBBnin sattığı çocuk kitabındaki rezil satırlara savunma
​CHP'den İBB'nin sattığı çocuk kitabındaki rezil satırlara savunma.

İBB Meclisi temmuz ayı ilk oturumu, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Partili Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda satılan ve tepkiler üzerine 7'si muzır yayın ilan edilen "Çıtır Çıtır Felsefe Serisi" kitaplarıyla ilgili Başkanlık makamına soru önergesi verdi.

"KİTAPLARI NASIL SEÇİYORSUNUZ?"

Kitaplarda çiftler arasındaki temasın ve çocuk tacizinin açıkça anlatıldığını ifade eden Aktaa, "Kitap, Dilek İmamoğlu'nun da bulunduğu videoda tavsiye ediliyor. Kitapları incelediğinizde isyan ettiren analizler ortaya çıkıyor. Şikayetler üzerine serinin 7 kitabı muzır yayın ilan edildi. İstanbul Kitapçısı'nda satılan kitapların seçimini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İBB kitapçısında rezil satırlar: Çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı çocuklara satıyorlar
GÜNDEM
İBB kitapçısında rezil satırlar: Çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı çocuklara satıyorlar

Çocuk yayıncılığı konusunda çok hassas hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Aktaa, ''CHP'li İBB yönetiminin topluma ideolojik mesajlar vermek için İstanbul Kitapçısı'nı kullandığını ve toplumun hassasiyetlerini görmezden geldiğini'' söyledi.

"PİS ELLERİNİZİ EVLATLARIMIZDAN ÇEKİN"

Kitap serisinin tanıtımını yapan Dilek İmamoğlu'nun kitabı okuduğuna inanmak istemediğini belirten Aktaa, "Okumadan bu reklamı yaptığını ve çocuğuna da okutmadığını düşünüyorum. Özellikle bu kitap seçilmediyse ve içerik hakkında bilgisi yok ise bir açıklama yapmasını beklerdik. Anlaşılan bundan sonra İstanbul Kitapçısı'ndan çocuklarına kitap alacak ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

"Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin" diyen Aktaa, soru önergesinin ardından kitaptaki görsellerin yer aldığı kağıtları CHP'li meclis üyelerinin masalarına bıraktı.

CHP'li meclis üyeleri tepki gösterirken, oturumu yöneten Okul, Aktaa'yı yerine oturması konusunda uyardı.

CHP'Lİ ÜYE KİTABI SAVUNDU

Aktaa'nın konuşmasının ardından CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, kimsenin çocuklarının yanlış şeylere maruz kalmasını istemediğini belirterek, kitapların, çocukların bu tip durumlara maruz kaldıklarında nasıl davranacağını öğretmeyi amaçladığını savundu.

Kitapla ilgili uzman bir psikoloğa ait olduğunu söylediği görüşleri aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Fransız yazarın kitabında çocuğun büyüme sıkıntıları anlatılıyor. Sapkın durumlar konusunda çocukların gözünü açmaya çalışıyor. 4, 5, 6. sınıf çocuklarının soyut becerileri gelişmediğinden kendilerini koruyabilmeleri için somut ve basit anlatılması gerek. Taciz olayını ve nasıl korunacağını imalarla, soyut ifadelerle anlaması mümkün değil. 'Burnunu karıştırma' demek gibi 'Cinsel organına dokundurma' kuralının en basit şekilde anlatılması gerek."

Tartışmaların ardından soru önergesi oy çokluğuyla Başkanlık makamına havale edildi.

İBB kitapçısında satılan çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı İBB Başkanı İmamoğlu’nun eşi de önermiş
OYNAT 02:05
İBB kitapçısında satılan çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı İBB Başkanı İmamoğlu’nun eşi de önermiş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulan bazı kitaplarda, çiftler arasındaki temasın ve çocuk tacizinin açıkça anlatıldığı cümlelere rastlanmıştı. Onlardan biri olan 'Çıtır Çıtır Felsefe' kitabı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi tarafından da 2020 yılında öneri olarak sunulmuş.
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