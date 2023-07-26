CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar verdi. Tanju Özcan CHP'den resmen ihraç edildi. Karar sonrası açıklama yapan Özcan, bu durumun hukuk dışı olduğunu belirterek, "Tek adam olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Özcan'ın avukatı Kübra Özcan da CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) verdiği ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi.