CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tanju Özcan'dan ilk açıklama geldi: Karar HDP’li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir
İhraç kararının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Özcan, Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine tepki gösterdi. Mesajında sert ifadeler kullanan Özcan, şunları söyledi: