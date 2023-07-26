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CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun

Seçim mağlubiyetinin ardından 'değişim' hareketinin başını çeken isimlerden olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi. Kararın ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Özcan, Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Kararın 'Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri' mutlu ettiğini söyleyen Özcan, "Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirdiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirdi. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun." dedi.

15:36 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine tepki gösterdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."


Tanju Özcan'dan ilk açıklama geldi: Karar HDP’li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir

İhraç kararının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Özcan, Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine tepki gösterdi. Mesajında sert ifadeler kullanan Özcan, şunları söyledi:

Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti.
Karar, emin olun sadece CHP’nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir.
Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun.
Ben Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim.
Sorosçulara, Fetöcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum.
Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri…
Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, ve kurucu değerlerimiz…



#Tanju Özcan
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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