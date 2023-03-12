CHP’den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Atanmaları uygun görülürse atanacaklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aynı anda iki görevde olamayacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Cumhurbaşkanı yardımcılığı formulü üretilmişti.
İmamoğlu ve Yavaş'ın adının Cumhurbaşkanı yardımcılığı için geçmesi üzerine, iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu oldu.
CHP'den açıklama: Aynı anda iki görevi yapamayacaklar
"Atanmaları uygun görülürse atanacaklar"
Kuşoğlu şöyle devam etti: