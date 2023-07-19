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CHP'den İmamoğlu'nun gizli toplantısına zehir zemberek sözler: Partimizin hiyerarşisini dikkatte almayan bu toplantıdan haberimiz yoktu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sosyal medyaya sızan gizli toplantısıyla ilgili konuştu. Toplantıdan genel merkezin haberinin olmadığını belirten Öztrak, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da dikkate almayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte de partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır, bunu da yapacaktır." dedi.

15:04 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının gizli toplantısını sert sözler eleştirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının gizli toplantısını sert sözler eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' talebinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li kurmayların online olarak gerçekleştirdikleri toplantı sosyal medyaya sızdı. Bu gelişmenin ardından CHP MYK'sı olağanüstü toplandı.

MYK toplantısı sonrası kamera karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin sert ifadeler kullandı.



'Partinin hiyerarşisini dikkate almayan bir toplantı'

Öztrak, Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da dikkate almayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte de partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır, bunu da yapacaktır." dedi.

Genel merkezin toplantıdan haberi yoktu

Toplantıdan genel merkezin haberinin olup olmadığı da sorulan Öztrak, "Haberimiz yoktu" yanıtını verdi.


İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız
İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız

CHP'nin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği gizli toplantı sosyal medyaya sızan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bu toplantıların hep yapıldığını ve gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu, "Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunların hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." dedi. Toplantıyı sızdıran kişinin araştırılacağını söyleyen İmamoğlu, "Ne olmuş nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin içinde mi var dışında mı var ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle açık ve seçik bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


#Faik Öztrak
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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