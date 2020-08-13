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Gündem CHPden İncenin tüm iddialarına yalanlama Dünürü bile aday oldu
POLİTİKA

CHP'den İnce'nin tüm iddialarına yalanlama: Dünürü bile aday oldu

Yeni parti kuracağı iddialarının ardından bugün basın toplantısı düzenleyerek deprem etkisi yaratan Muharrem İnce'ye CHP'den cevap gecikmedi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, İnce'nin iddiaları madde madde yalanlandı. İnce'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı adaylığına yakın isimlerin siyaseten engellemiş ve aday göstermemiş olduğu iddialarına da yanıt veren CHP, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Bu potansiyel de yapılan anketler ile belirlenmiştir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de dahil olmak üzere, yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP'li aday gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Yeni parti kuracağı iddialarıyla günlerdir gündemden düşmeyen Muharrem İnce bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında yaşadıklarını bir bir anlattı. CHP'den neden ayrıldığını belgeleriyle anlatan İnce'nin iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Basın toplantısının ardından gözler CHP'ye çevrilmişti ki ilk açıklama geldi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörlüğü olarak bu açıklamayı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, milletimize duyduğumuz saygı gereği yapıyoruz.

İddia: 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Kampanyasına gerekli desteği vermemiştir. Örgütler gerekli desteği alamamıştır.

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Gerçek: 2018 yılında Milletvekilleri Genel Seçimi ile birlikte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına partimizin verdiği mali destek miktarı 82 Milyon TL’dir.(4 Eylül 2019 Parti Meclisi Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir) Bu rakamın 27 Milyon TL’si Örgütlere Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyasında kullanılmak üzere aktarılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı destek kampanyasında 26 Milyon TL bağış toplanmış ve bu kampanya süresince harcanmıştır. Bir önceki seçim kampanyamızın toplam bütçesi ise sadece 16 Milyon TL'dir.

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İddia: Cumhuriyet Halk Partisi 2018 Cumhurbaşkanı Adayına yakın isimleri siyaseten engellemiş ve aday göstermemiştir.

Gerçek: Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Bu potansiyel de yapılan anketler ile belirlenmiştir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de dahil olmak üzere, yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP'li aday gösterilmiştir.

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İddia: Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı ile iletişimini koparmış, bilgi akışı sağlamamıştır.

Gerçek: Seçim günü saat 16.30’da Parti Sözcüsü Sayın Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı adayımızı aramış seçim gecesi sonuçların sayın Genel Başkanımızla birlikte genel merkezde izlenmesi noktasında davette bulunulmuş ancak bu davet sayın Cumhurbaşkanı Adayımız tarafından kabul görmemiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir hafta önce Genel Başkanımızın talimatı ile Genel Başkan Yardımcımız Sayın Onursal Adıgüzel, randevu alarak, seçim günü veri akışının nasıl sağlanacağı, diğer siyasi partiler, haber ajansları ve gönüllüler arasında koordinasyonun nasıl işletileceği yönünde bilgi aktarmak üzere Cumhurbaşkanı Adayımızı kaldığı otelde ziyarete gitmiştir. Yaklaşık 3 saatlik bir bekletmenin ardından Sayın Adıgüzel’e koruması tarafından Cumhurbaşkanı Adayımızın görüşmeyeceği bilgisi aktarılmıştır. Ayrıca Genel Merkez Yöneticilerimiz tarafından, kendisine basın açıklaması yapması yönünde yapılan önerilerin, hiçbirinin gereği yerine getirilmemiştir.

İddia: CHP Cumhurbaşkanı Adayı’ndan ziyade Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun tanıtımını yapmıştır.

Gerçek: Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Milletvekili Genel Seçimi de yapılmıştır. İki seçimli bu kampanya da Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Genel Seçim kampanyasının billboardlarda temsil oran Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 3/1, filmlerde ise yine Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 5/1’dir.

Muharrem İnce: Seçimlerde 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı
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Muharrem İnce: Seçimlerde 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı

İddia: Cumhuriyet Halk Partisi Sandıklara sahip çıkmamıştır.

Gerçek: CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır. Sadece kendisi değil, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği ile bu çalışma yürütülmüştür. Gösterilen başarı sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı, daha önceki seçimlerde başarısız olunan birçok seçim bölgesinden milletvekili çıkarmıştır. Üstelik tüm bahsedilen çalışmalar bütün engellemelere rağmen gerçekleştirilmiştir. Örneğin Şanlıurfa'da Abdullah Şanlı isimli sandık görevlimiz yaralanmıştır. Buna rağmen CHP sandıklara sahip çıkmayı sürdürmüştür. Kaç sandıkta temsilcimiz olduğu sayısı ise yeni değildir, seçimden hemen sonra CHP intranet sisteminde yayınlanmıştır. Aynı veriler YSK sisteminde de mevcuttur.

CHP'li Muharrem İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
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Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere Yalova'daki evinden yola çıktı. İnce, 'Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım' dedi.


İddia: Kürt Seçmenlere teşekkür edilmedi.

Gerçek: Tüm seçimlerde Genel Başkanımız ve Parti Sözcülerimiz seçmenlerimizin inanç ve kökenine bakmadan, hangi partiden olursa olsun, CHP adaylarına oy veren tüm seçmenlere teşekkür etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi aldığı her bir oyun kıymetini bilmekte, demokrasiye sahip çıkan tüm partilerin seçmenlerine bugün de yürekten teşekkür etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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