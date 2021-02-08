Gündem CHPden istifa edeceğini açıklayan İnce ABDden demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum
POLİTİKA

CHP'den istifa edeceğini açıklayan İnce: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum

Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen İnce, CHP'ye sert sözlerle yüklendi. "Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Atatürk'ün partisi kalmamıştır" ifadelerini kullanan İnce, "ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Ne işimiz var Libya'da?' diyenlerle yolumu ayırıyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini duyuran İnce, CHP yönetimini bombaladı. İnce, şunları söyledi:

"CHP kendi değerlerinden uzaklaştı"

Parti içindeki demokrasiyi yok edersen kimse sana inanmaz. Kendi partililerini kucaklamayanlar kimseyi kucaklayamaz. Dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir.

(Kılıçdaroğlu'na) 'İstifa etmelisin' deyip kendin istifa etmiyorsan o koltukta neden oturuyorsun? CHP kendi değerlerinden uzaklaşmıştır. CHP artık tabeladan ibarettir.

"Atatürk'ün partisi kalmamıştır"

Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır.

Muharrem İnce: ABD’den demokrasi dilenenlerle,
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Muharrem İnce: ABD’den demokrasi dilenenlerle, "Libya'da ne işimiz var" diyenlerle yolumu ayırıyorum
Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısıyla CHP'den ayrıldığını ilan etti. İnce 'ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' diyerek Mavi Vatanı kavrayamayanlarla, 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum' ifadelerini kullandı.

Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP’lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum. "Türkiye malesef Azerbaycan'a yardım etti" diyenlerle yolumu ayırıyorum.

"ABD'den demokrasi dilenenlerden ayrılıyorum"

ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum. CHP'den istifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmıştır. TBMM'de İYİ Parti'den sonra en büyük grup bizim olacak.

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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi.

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