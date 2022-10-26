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POLİTİKA

CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin

Düzce'de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanına giden bir vatandaş, "Bu memleketi bölmeye çalışmayın" diyerek tepki gösterdi. CHP'den istifa ettiğini belirten vatandaş, "Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. PKK ile ilginizi kesin." ifadelerini kullandı. Özel'in yanında bulunan CHP'liler ise eleştirisini dile getiren vatandaşla tartıştı.

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Haber Merkezi AA
CHPden istifa eden vatandaştan Özgür Özele tepki: PKK ile ilginizi kesin
​CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Esnaf ziyareti sırasında Özel'in yanına giden bir vatandaş "Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. Bu memleketi bölmeye uğraşmayın. PKK ile ilginizi kesin. Ben CHP'liydim istifa ettim. Ben buralıyım, Anadolu çocuğuyum." sözleriyle tepki gösterdi.

Özel ise "Ben de has evladıyım, bölmeyiz." karşılığını verdi.

ELEŞTİRİ GELİNCE CHP'LİLER SİNİRLENDİ

Tepkisi devam eden vatandaş ile CHP İl Başkanı Semih Cemşit ve bazı parti yöneticileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin
OYNAT 00:42
CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin
Düzce'de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanına giden bir vatandaş, 'Bu memleketi bölmeye çalışmayın' diyerek tepki gösterdi. CHP'den istifa ettiğini belirten vatandaş, 'Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. PKK ile ilginizi kesin.' ifadelerini kullandı.

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