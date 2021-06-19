CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti: Erdoğan liderliğinde milletin safında yer alacağım

Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner, AK Parti'de siyaset kararı aldı. CHP'nin başvurduğu siyasi söylemin Türkiye'ye zarar verdiğini vurgulayan Öner, "Her şeye karşı durmalarını aklım almıyor, ruhum kabul etmiyor" eleştirisinde bulundu.

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YÜZDE 60 OYLA SEÇİLDİ

CHP'den istifa ettiğini belirten Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, "Seçimlerde Düziçi halkının yüzde 60'ına yakınının teveccühü ile belediye başkanı oldum ve o günden bu yana ilçeme hizmet etmek için gayretle çalışıyorum. Bu süreçte yaşadığımız birçok hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklıklarının en büyüğünü ise cumhuriyetimizin kurucusu ve İstiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde yaşadım." açıklamasında bulundu.

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AKLIM ALMADI, RUHUM KABUL ETMEDİ

Öner, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki vizyondan ve sahip olması gereken misyondan tamamen uzaklaşmış, ilkeleri neredeyse unutmuştur. Kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını aklım almıyor, ruhum kabul etmiyor. Muhalefet uğruna halkın iradesini hiçe saymayı, büyük Türk Milletini terörle mücadelesinde yalnız bırakmayı, yeniliklere karşı anlamsız bir ön yargı ile yaklaşmayı, laiklik adı altında bu ülkenin inancına karşı cephe almayı, devlet ve vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmayı reddediyorum."

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