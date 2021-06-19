Gündem CHPden istifa edip AK Partiye geçti Erdoğan liderliğinde milletin safında yer alacağım
POLİTİKA

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti: Erdoğan liderliğinde milletin safında yer alacağım

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Alper Öner'in AK Parti'ye katıldığı öğrenildi. Öner, yaptığı açıklamada, CHP’nin siyasi söylemlerini ve politikalarını sert sözlerle eleştirerek, “Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki vizyondan ve sahip olması gereken misyondan tamamen uzaklaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığım AK Parti’ye katılmaya karar verdim” dedi.

Haber Merkezi DHA
CHPden istifa edip AK Partiye geçti: Erdoğan liderliğinde milletin safında yer alacağım
​CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Öner AK PArti'ye geçti.

Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner, AK Parti'de siyaset kararı aldı. CHP'nin başvurduğu siyasi söylemin Türkiye'ye zarar verdiğini vurgulayan Öner, "Her şeye karşı durmalarını aklım almıyor, ruhum kabul etmiyor" eleştirisinde bulundu.

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YÜZDE 60 OYLA SEÇİLDİ

CHP'den istifa ettiğini belirten Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, "Seçimlerde Düziçi halkının yüzde 60'ına yakınının teveccühü ile belediye başkanı oldum ve o günden bu yana ilçeme hizmet etmek için gayretle çalışıyorum. Bu süreçte yaşadığımız birçok hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklıklarının en büyüğünü ise cumhuriyetimizin kurucusu ve İstiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde yaşadım." açıklamasında bulundu.

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CHP’de İnce istifaları sürüyor

AKLIM ALMADI, RUHUM KABUL ETMEDİ

Öner, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki vizyondan ve sahip olması gereken misyondan tamamen uzaklaşmış, ilkeleri neredeyse unutmuştur. Kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını aklım almıyor, ruhum kabul etmiyor. Muhalefet uğruna halkın iradesini hiçe saymayı, büyük Türk Milletini terörle mücadelesinde yalnız bırakmayı, yeniliklere karşı anlamsız bir ön yargı ile yaklaşmayı, laiklik adı altında bu ülkenin inancına karşı cephe almayı, devlet ve vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmayı reddediyorum."


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