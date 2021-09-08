Gündem CHPden İYİ Partiye yanıt Paçacının sözleri maksadını aşan tonda
POLİTİKA

CHP'den İYİ Parti’ye yanıt: Paçacı’nın sözleri maksadını aşan tonda

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Tekil konuşuyor. Bize sormuyor" eleştirisi, CHP'liler tarafından "maksadını aşan tonda" olarak yorumlandı. CHP'li isimler, "Sayın Akşener de politikalarını açıklarken ‘ben’ diyor. Her konuda aynı şeyleri düşünür ve aynı şeyleri söylersek o zaman ayrı ayrı partiler değil, tek siyasi parti olmamız gerekir" görüşünü dile getirdiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPden İYİ Parti’ye yanıt: Paçacı’nın sözleri maksadını aşan tonda
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, ittifak ortağı İYİ Parti'yi rahatsız etmiş; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini yok saydığını söylemişti.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Paçacı, "Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.

"AYRINTILARA TAKILMAYALIM"

Bu sözler, CHP kulislerinde, “şahsi görüş” ve “maksadını aşan tonda” şeklinde yorumlandı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, CHP'li isimler, İYİ Partiden gelen bu eleştirilere karşı "Her konuda aynı şeyleri düşünür ve aynı şeyleri söylersek o zaman ayrı ayrı partiler değil, tek siyasi parti olmamız gerekir. Ayrıntılara takılmamak lazım" görüşünde bulundular.

"AKŞENER DE 'BEN' DİYOR"

Habere göre, CHP’li isimler her iki partinin de kendi tabanlarına ve toplumun geneline politikalar açıklamak ve görüşlerini aktarmak zorunda olduğunu vurgulayarak "Bunları yapmakta bir sakınca yok. Sayın Akşener de politikalarını açıklarken ‘ben’ ifadesini kullanıyor. Bu durum CHP’yi rahatsız etmiyor, etmez de" diye konuştu.

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