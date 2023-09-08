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CHP’den İYİ Parti’ye: Yolunuz açık olsun

CHP Sözcüsü Faik Öztrak katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘yerel seçimde kendi adaylarımızı çıkaracağız’ açıklamalarına tepki gösterdi.

04:00 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Faik Öztrak, Müsavat Dervişoğlu.

Faik Öztrak, Müsavat Dervişoğlu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘yerel seçimde kendi adaylarımızı çıkaracağız’ açıklamalarına tepki gösterdi. Öztrak, “Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, yolları açık olsun, kendileri bilir” diye konuştu.

İYİ PARTİ: SİZİN DE YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Öztrak’a İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu cevap verdi. Dervişoğlu, “Ruhunu yitiren kalbi ittifakın yeniden ruhunun canlandırılamayacağı kanaatine vardık. İnancımız o yönde. Öztrak bize yol açıklığı temenni ediyor. Herkesin yolu açık ve aydınlık olsun. Hiç kimse İYİ Parti’ye yol tayin etmeye kalkmasın” dedi.




#Siyaset
#CHP
#İYİ Parti
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