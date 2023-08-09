CHP'den kovulan Acıoğlu'dan mide bulandıran 'fuhuş' iddiası: Kılıçdaroğlu'na seslenerek ifşa etti

Kemal Kılıçdaroğlu - Ali Sinan Acıoğlu.
Seçim hezimeti sonrası CHP'de patlak veren iç karışıklık giderek büyüyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile CHP yönetimini hedef almaya devam eden Acıoğlu, yeni bir paylaşım yaparak mide bulandıran bir iddia ortaya attı.
Kılıçdaroğlu'na seslendi: Dava arkadaşlarınız böyle insanlar işte
Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Acıoğlu, deprem bölgesinden gelen CHP'li bir belediye başkanının danışmanının depremzede olan evde fuhuş için telefon görüşmesi yaptığını ileri sürdü.