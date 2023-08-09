CHP'den kovulan Acıoğlu'dan mide bulandıran 'fuhuş' iddiası: Kılıçdaroğlu'na seslenerek ifşa etti

"Dua edin zannettiğiniz kadar psikopat değiliz! Kılıçdaroğlu çok namuslu takılan Kılıçdaroğlu, duydun mu? Deprem bölgesinden gelen belediye başkanının danışmanı depremzede olan evde kendine eskort ayarladı. Midemiz bulanıyor sizden. Hepinizden. 'CHP sana ne yaptı?' Ha bir de! Danışmanı telefonla konuşurken anladık, yerin en dibine girdim. Aha nişanlım da olana şahit. Evde de depremden bize sığınan insan var... Sizin dava arkadaşlarınız böyle insanlar işte!"