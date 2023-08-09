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CHP'den kovulan Acıoğlu'dan mide bulandıran 'fuhuş' iddiası: Kılıçdaroğlu'na seslenerek ifşa etti

CHP'de sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan ancak partiden apar topar kovulan Ali Sinan Acıoğlu, sosyal medya hesabından çarpıcı iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na seslenen Acıoğlu, deprem bölgesinden gelen CHP'li bir belediye başkanının danışmanının depremzede olan evde fuhuş için telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü.

16:35 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Ali Sinan Acıoğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu - Ali Sinan Acıoğlu.

Seçim hezimeti sonrası CHP'de patlak veren iç karışıklık giderek büyüyor.

CHP'de sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan
Ali Sinan Acıoğlu,
geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile CHP yönetimini hedef almaya devam eden Acıoğlu, yeni bir paylaşım yaparak mide bulandıran bir iddia ortaya attı.

Kılıçdaroğlu'na seslendi: Dava arkadaşlarınız böyle insanlar işte

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Acıoğlu, deprem bölgesinden gelen CHP'li bir belediye başkanının danışmanının depremzede olan evde fuhuş için telefon görüşmesi yaptığını ileri sürdü.

Acıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Dua edin zannettiğiniz kadar psikopat değiliz! Kılıçdaroğlu çok namuslu takılan Kılıçdaroğlu, duydun mu? Deprem bölgesinden gelen belediye başkanının danışmanı depremzede olan evde kendine eskort ayarladı. Midemiz bulanıyor sizden. Hepinizden. 'CHP sana ne yaptı?' Ha bir de! Danışmanı telefonla konuşurken anladık, yerin en dibine girdim. Aha nişanlım da olana şahit. Evde de depremden bize sığınan insan var... Sizin dava arkadaşlarınız böyle insanlar işte!"


#Ali Sinan Acıoğlu
#CHP
#depremzede
#fuhuş
#Kemal Kılıçdaroğlu
19 dakika önce
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