CHP'den kovulan Ali Sinan Acıoğlu: Üç senedir sosyal medyalarını yönetiyorum farkında bile değillermiş

CHP'nin görevine son verdiği sosyal medya sorumlusu Ali Sinan Acıoğlu, parti yönetiminin ne iş yaptığından haberleri olmadığını anlattı.
Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de, partinin sosyal medya hesaplarını yöneten Ali Sinan Acıoğlu, bir paylaşım yaparak Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu söyledi.
"Bunu imzala diye dikte ettiler"
"Bunu imzala diye dikte ettiler"
Kendisine imzalatılmak istenen belgenin fotoğrafını paylaşan Acıoğlu,
"Bana bunu imzala diye dikte ettiler"
dedi.
"Üç senedir sosyal medyalarını yönetiyorum farkında bile değillermiş"
"Üç senedir sosyal medyalarını yönetiyorum farkında bile değillermiş"
Acıoğlu, partiden gönderilmesi üzerine sosyal medya hesaplarının şifrelerinin ne olacağını sorduğunu ancak
"Ne şifresi?"
şeklinde bir cevap aldığını anlattı. Acıoğlu, "
'Sosyal medyanızı yönetiyorum üç senedir' dedim farkında bile değillermiş"
ifadesini kullandı.
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1 saat önce