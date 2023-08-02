|
Gündem

CHP'den kovulan Ali Sinan Acıoğlu: Üç senedir sosyal medyalarını yönetiyorum farkında bile değillermiş

CHP'de sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan Ali Sinan Acıoğlu, Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu açıkladı. Acıoğlu, partiden gönderilmesi üzerine sosyal medya hesaplarının şifrelerinin ne olacağını sorduğunu ancak "Ne şifresi?" şeklinde bir cevap aldığını anlattı. Acıoğlu, " 'Sosyal medyanızı yönetiyorum üç senedir' dedim farkında bile değillermiş" ifadesini kullandı.

12:20 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'nin görevine son verdiği sosyal medya sorumlusu Ali Sinan Acıoğlu, parti yönetiminin ne iş yaptığından haberleri olmadığını anlattı.

CHP'nin görevine son verdiği sosyal medya sorumlusu Ali Sinan Acıoğlu, parti yönetiminin ne iş yaptığından haberleri olmadığını anlattı.

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de, partinin sosyal medya hesaplarını yöneten Ali Sinan Acıoğlu, bir paylaşım yaparak Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu söyledi.

"Bunu imzala diye dikte ettiler"

Kendisine imzalatılmak istenen belgenin fotoğrafını paylaşan Acıoğlu,
"Bana bunu imzala diye dikte ettiler"
dedi.

"Üç senedir sosyal medyalarını yönetiyorum farkında bile değillermiş"

Acıoğlu, partiden gönderilmesi üzerine sosyal medya hesaplarının şifrelerinin ne olacağını sorduğunu ancak
"Ne şifresi?"
şeklinde bir cevap aldığını anlattı. Acıoğlu, "
'Sosyal medyanızı yönetiyorum üç senedir' dedim farkında bile değillermiş"
ifadesini kullandı.


#CHP
#Ali Sinan Acıoğlu
#Eren Erdem
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havale ve EFT saatleri: Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?