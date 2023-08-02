CHP'den kovulan Ali Sinan Acıoğlu: Üç senedir sosyal medyalarını yönetiyorum farkında bile değillermiş

Her fırsatta iradesini ortaya koyan millete 'koyun' diyerek hakaret eden CHP'liler kendi seçmenlerine de aynı gözle bakıyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim hezimeti sonrası eleştiriler yönelten parti seçmenini anlattı. Başarır, "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir" dedi. Sosyal medyada CHP'lilerin tepkisini çeken Başarır'ın açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız." sözlerini akıllara getirdi.