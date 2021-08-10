CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması: Gündemimizde böyle bir şey yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayının kim olacağı gündemdeki yerini koruyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı aday gösterirse bu görevi kabul edeceğini sık sık belirtse de dün sürpriz bir ismin adı geçmişti.

'ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞÜLDÜ' İDDİASI

CHP'nin eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşme yaptığı öne sürülmüştü.

Mehmet Şimşek

CNN Türk ekranlarında bu iddiayı ortaya atan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, "CHP'nin içinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le de temas halindelermiş. Mehmet Şimşek'in bu teklifi kabul edip etmediğine dair henüz bir bilgi yok" demişti.

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KILIÇDAROĞLU: GÜNDEMİMİZDE DEĞİL

Dün gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Sevgi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu, "Bunu söyleyen CNN Türk. Bunlar sahte gündemler. Bizim bunlarla uğraşacak zamanımız yok. Aynı zamanda gündemimizde de böyle bir şey yok" dedi.

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