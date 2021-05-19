Gündem CHPden Muharrem İncenin eleştirilerine cevap Daha dün bir bugün iki
POLİTİKA

CHP'den Muharrem İnce'nin eleştirilerine cevap: Daha dün bir bugün iki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin tanıtım toplantısında "Yüzyıllık partisin tek başıma iktidar olurum diyemeyeceksin. Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın" diyerek eski partisi CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdürmüştü. CHP'den İnce'nin bu sözlerine cevap geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Daha dün bir bugün iki. Siyasi parti kurdu. 103 siyasi parti var. 103 siyasi partinin her söylediğine laf yetiştirmeye çalışırsak işimiz var demektir" dedi.

Haber Merkezi AA
CHPden Muharrem İncenin eleştirilerine cevap: Daha dün bir bugün iki
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partisinin tanıtımında CHP'ye yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Özkoç, şunları söyledi:

  • "Daha dün bir bugün iki. Siyasi parti kurdu. 103 siyasi parti var. 103 siyasi partinin her söylediğine laf yetiştirmeye çalışırsak işimiz var demektir."

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Ali Babacan'ın bir yandan AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip diğer yandan başka bir aday için çalıştığını hatırlatan İnce “Mal var mülk var teşkilat var. 100 yıllık parti olacaksın. Tek başıma iktidar olurum diyemeyeceksin. Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın?” ifadelerini kullandı.

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İnce'den CHP'ye sert gönderme: 100 yıllık parti olacaksın Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın?
OYNAT 00:48
İnce'den CHP'ye sert gönderme: 100 yıllık parti olacaksın Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye sert yüklendi. Ali Babacan'ın bir yandan AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip diğer yandan başka bir aday için çalıştığını hatırlatan İnce 'Mal var mülk var teşkilat var. 100 yıllık parti olacaksın Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın?' ifadelerini kullandı.
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