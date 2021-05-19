CHP'den Muharrem İnce'nin eleştirilerine cevap: Daha dün bir bugün iki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partisinin tanıtımında CHP'ye yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Özkoç, şunları söyledi:
- "Daha dün bir bugün iki. Siyasi parti kurdu. 103 siyasi parti var. 103 siyasi partinin her söylediğine laf yetiştirmeye çalışırsak işimiz var demektir."
MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?
Ali Babacan'ın bir yandan AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip diğer yandan başka bir aday için çalıştığını hatırlatan İnce “Mal var mülk var teşkilat var. 100 yıllık parti olacaksın. Tek başıma iktidar olurum diyemeyeceksin. Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın?” ifadelerini kullandı.