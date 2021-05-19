CHP'den Muharrem İnce'nin eleştirilerine cevap: Daha dün bir bugün iki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin tanıtım toplantısında "Yüzyıllık partisin tek başıma iktidar olurum diyemeyeceksin. Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın" diyerek eski partisi CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdürmüştü. CHP'den İnce'nin bu sözlerine cevap geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Daha dün bir bugün iki. Siyasi parti kurdu. 103 siyasi parti var. 103 siyasi partinin her söylediğine laf yetiştirmeye çalışırsak işimiz var demektir" dedi.

Haber Merkezi 19 Mayıs 2021, 17:30 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2021, 18:01 AA