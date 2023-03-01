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Gündem

CHP'den peş peşe gelen cumhurbaşkanı adaylık açıklaması: Kendimize oldukça güveniyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz CNN International’a verdiği röportajda 2 Mart tarihine dikkat çekti. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını karara bağlamak için bir araya geleceği toplantıyı işaret eden Çeviköz, "Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için son hazırlıkları görüşecekler. Buna karar verildiğinde, sanırım seçim tarihinin açıklanmasını bekleyeceğiz" dedi.

12:08 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz cumhurbaşkanı adayının seçim kararından sonra açıklanacağını belirtti

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz cumhurbaşkanı adayının seçim kararından sonra açıklanacağını belirtti

CNN International’a açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, altılı masanın 2 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını kararlaştırmak için bir araya geleceğini belirtti. Adayının açıklanması için seçim kararının beklenileceğini ifade eden Çeviköz,
"Seçim tarihi açıklandığında, cumhurbaşkanı adayını da açıklayacaklar. Kendimize oldukça güveniyoruz"
ifadelerini kullandı.

'SEÇİM TARİHİ BEKLENİLECEK'

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi belirten CHP'li Çeviköz,
"Sanırım 2 Mart’ta, Altılı masa, altı muhalefet partisinin liderleri bir araya gelecekler ve toplantılarında muhtemelen cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için son hazırlıkları görüşecekler. Buna karar verildiğinde, sanırım seçim tarihinin açıklanmasını bekleyeceğiz ve seçim tarihi açıklandığında, cumhurbaşkanı adayını da açıklayacaklar. Kendimize oldukça güveniyoruz”
dedi.

Muhalif basın Bahçeli'nin afet bölgesinde slogan atan gruba verdiği tepkiyi 'Depremzedeleri azarladı' şeklinde servis etti
Muhalif basın Bahçeli'nin afet bölgesinde slogan atan gruba verdiği tepkiyi 'Depremzedeleri azarladı' şeklinde servis etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Elbistan ziyaretinde bir grup, "82 plakamız olsun. Elbistan il olsun." yazılı bir pankart açarak sloganlar attı. MHP lideri Bahçeli, afet bölgesinde slogan atan gruba tepki gösterdi. Muhalif basın ve bazı sosyal medya hesapları, MHP liderinin tepkisini çarpıtarak "Devlet Bahçeli Elbistan ziyaretinde depremzedeleri azarladı" şeklinde servis etti. Bahçeli, söz konusu görüntülerde "Acımızın olduğu bir günde böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. " sözleriyle slogan atan gruba tepki gösterdi.

Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini artırırsa bizim için tehlikeli olur
Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini artırırsa bizim için tehlikeli olur

Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat'ın yıl dönümünde o günlere dair hafızalara kazınanları gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak masaya yatırdı. Dönemin Başbakanı rahmetle Necmetti Erbakan'ın çalışmalarıyla alakalı ABD'den yabancı elçiliklere gönderilen mektuptan bahseden Kaynak, " Türkiye'de şöyle şöyle hareketler var Bu adam bize tehlike küresel oynamaya çalışıyor. Para sistemimize darbe vurmaya çalışıyor. Türkiye içerisindeki etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur. Bu adamı durduralım diyor. Wall'ın Cristopher'ın mektubu. Bunu bundan önce de yaptılar. Bunu Menderes'e de yaptılar. Bunun altında işte rahmetli Demirel korktu onların tarafına geçti. 28 Şubat sürecinin sonucunda hatırlar mısınız? En son ne dedi? 'Başörtüsüyle okumak isteyen gitsin, Arabistan'a' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP’li Eren Erdem partinin adaylık kararını açıkladı: “Kılıçdaroğlu dışında asla bir belediye başkanı masaya önerilmeyecek”
CHP’li Eren Erdem partinin adaylık kararını açıkladı: “Kılıçdaroğlu dışında asla bir belediye başkanı masaya önerilmeyecek”

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Cumhurbaşkanı adaylığına dair CHP’den Kemal Kılıçdaroğlu haricinde hiç kimsenin 6'lı masaya önerilmeyeceğini söyledi. Eren Erdem, “Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir Cumhuriyet Halk Partilinin masada onanması hususunda çok kesin kati kararlıyız. Parti meclisi olarak bu hususta netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek” dedi. Erdem, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık konusunda adının geçmesine de değinerek, 5 partinin onayı olsa bile 6’ıncı partinin duruşunun net olduğunu söyledi.


#CHP
#Altılı masa
#Ünal Çeviköz
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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CHP'den peş peşe gelen cumhurbaşkanı adaylık açıklaması: Kendimize oldukça güveniyoruz
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