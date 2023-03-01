CHP'den peş peşe gelen cumhurbaşkanı adaylık açıklaması: Kendimize oldukça güveniyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz cumhurbaşkanı adayının seçim kararından sonra açıklanacağını belirtti
CNN International’a açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, altılı masanın 2 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını kararlaştırmak için bir araya geleceğini belirtti. Adayının açıklanması için seçim kararının beklenileceğini ifade eden Çeviköz,
"Seçim tarihi açıklandığında, cumhurbaşkanı adayını da açıklayacaklar. Kendimize oldukça güveniyoruz"
ifadelerini kullandı.
'SEÇİM TARİHİ BEKLENİLECEK'
'SEÇİM TARİHİ BEKLENİLECEK'
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi belirten CHP'li Çeviköz,
"Sanırım 2 Mart’ta, Altılı masa, altı muhalefet partisinin liderleri bir araya gelecekler ve toplantılarında muhtemelen cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için son hazırlıkları görüşecekler. Buna karar verildiğinde, sanırım seçim tarihinin açıklanmasını bekleyeceğiz ve seçim tarihi açıklandığında, cumhurbaşkanı adayını da açıklayacaklar. Kendimize oldukça güveniyoruz”
dedi.
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#Ünal Çeviköz
#Kemal Kılıçdaroğlu
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