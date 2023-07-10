CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Her vatandaş gibi gelir çayını kahvesini içer

Tanju Özcan - Faik Öztrak
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Öztrak, CHP’li Selçuk Sarıyar’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından görevinden alındığı iddialarına ilişkin, “İl başkanlarımızı devam etmekte olan kongreler sürecinde üyelerimiz tarafından seçilen delegelerimiz belirleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.
“Her vatandaş gibi gelir çayını kahvesini içer"
Ayrıca Öztrak, 15 il başkanının görevden alınacağına dair iddialara ise, “Hayır, doğru değil” diyerek cevap verdi.