|
Gündem

CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Her vatandaş gibi gelir çayını kahvesini içer

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Adalet ve Değişim” yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın partiye alınmayacağı iddialarına ilişkin, “Her vatandaş gibi gelir, kendisinin de derdi partimizde dinlenir, çayını kahvesini içer” dedi.

17:41 . 10/07/2023 Pazartesi
Diğer
Tanju Özcan - Faik Öztrak

Tanju Özcan - Faik Öztrak

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Öztrak, CHP’li Selçuk Sarıyar’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından görevinden alındığı iddialarına ilişkin, “İl başkanlarımızı devam etmekte olan kongreler sürecinde üyelerimiz tarafından seçilen delegelerimiz belirleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“Her vatandaş gibi gelir çayını kahvesini içer"

Bolu’dan Ankara'ya “Adalet ve Değişim” yürüyüşü başlatan ve 12 Temmuz Çarşamba günü genel merkez binasına varması beklenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiye alınmayacağı iddialarına ilişkin,
“Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP’yi tanımamışlar. Her vatandaş gibi gelir, kendisinin de derdi partimizde dinlenir, çayını kahvesini içer”
diye konuştu.

Ayrıca Öztrak, 15 il başkanının görevden alınacağına dair iddialara ise, “Hayır, doğru değil” diyerek cevap verdi.



#Tanju Özcan
#Faik Öztrak
#CHP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KDV zammı sonrası iPhone modelleri cep yakıyor: İşte Apple ürünlerinin yeni fiyatları