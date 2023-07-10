CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Her vatandaş gibi gelir çayını kahvesini içer

CHP'de değişim için Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP yöneticilerinin kendisine karşı sert eleştirilerine katıldığı televizyon programında cevap verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti sözcüsü Faik Öztrak'ı eleştiren Özcan, Parti Sözcüsü Öztrak için ''Atatürk, cumhuriyeti sanki Faik Öztrak ve ailesi için kurmuş.'' ifadelerini kullandı. Kendisine ''Belediye'deki işlerine baksın.'' diyen Öztrak'a, ''O belediyeciliği nereden bilsin de beni eleştirsin.'' sözleriyle yanıt veren Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da koltuğunu bırakmaması üzerinden eleştirilerde bulundu.