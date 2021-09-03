Gündem CHPden Tanju Özcan açıklaması Sözleri kabul edilemez MYKda değerlendireceğiz
POLİTİKA

CHP’den Tanju Özcan açıklaması: Sözleri kabul edilemez MYK’da değerlendireceğiz

Yardım isteyen başörtülü kadın hakkında 'çirkin' sözler sarf eden Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, CHP'nin pazartesi günü gerçekleştireceği MYK toplantısının gündeminde olacak. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İfadeleri kabul edilemez. Parti tüzüğümüz bunu gerektiriyor. MYK toplantısında değerlendireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’den Tanju Özcan açıklaması: Sözleri kabul edilemez MYK’da değerlendireceğiz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadın hakkında ağza alınmayacak sözler kullanan, tepkiler üzerine de sığınmacılara yönelik sözlerinden dolayı bazı çevrelerin açığını aradığını söyleyerek kendini savunan CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ilişkin CHP'den bir açıklama daha geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.

"SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ"

Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özcan'ın sözlerini kabul edilemez bulduklarını, önümüzdeki hafta CHP MYK'sında bu konuyu görüşeceklerini söyledi.

"MYK'DA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Öztrak, "Tanju Özcan’a sözleriyle ilgili yaptırımınız ve eleştiriniz var mı?" sorusuna "Sayın Özcan’ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Pazartesi günü yapacağımız MYK toplantısında değerlendireceğiz. Parti tüzüğümüz bunu gerektiriyor" yanıtını verdi.

CHP’den Tanju Özcan açıklaması: Sözleri kabul edilemez MYK’da değerlendireceğiz​
OYNAT 00:31
CHP’den Tanju Özcan açıklaması: Sözleri kabul edilemez MYK’da değerlendireceğiz​
Yardım isteyen başörtülü kadın hakkında 'çirkin' sözler sarf eden Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, CHP'nin pazartesi günü gerçekleştireceği MYK toplantısının gündeminde olacak. Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özcan ile ilgili bir soru üzerine 'Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Pazartesi günü yapacağımız MYK toplantısında değerlendireceğiz. Parti tüzüğümüz bunu gerektiriyor' dedi.

HASSASİYETLERİ RENCİDE EDİCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözleri için "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir" yorumunda bulunmuştu.

CHP'li Tanju Özcan'ın başörtülü kadın hakkında sarf ettiği iğrenç sözlere partisinden ilk açıklama: Kabul edilemez
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Bolulu kadınlardan CHP'li Tanju Özcan'a tepki: Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindik
Bolu'da, çocuğu olmayan bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlattıktan sonra tepki çeken Başkan Özcan, bir grup kadın tarafından belediye binasına siyah çelenk bırakılarak protesto edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sosyal medya programında, sunucunun “mizahi bir anınız var mı?' sorusuna, çocuğu olmayan bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlattı. Özcan'ın anı olarak anlattığı diyalog vatandaşlar tarafından sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

Bolu'da bir grup kadın Bolu Belediyesi binası önüne üzerinde “Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz' yazılı siyah çelenk bırakarak Başkan Özcan'ı protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan Emine Erdal, “Bugün buraya maalesef Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadınlık onurunu zedeleyen, mide bulandıran imalı ve alaycı sözleri nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Söylemleri ve davranışlarıyla bir çok kez güzelim şehrimizin adını ülke gündemine layık olmadığı şekliyle taşıyan Özcan, bizleri bir kez daha utandırmayı başarmıştır. Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindim. Kadınlar adına çok incindim. Tanju Özcan'ın katıldığı youtube kanalındaki programı izlerken tesettürlü bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istemesiyle ilgili anısını anlatırken surat ifadesinden de inanın bir kadın olarak çok incindim' dedi.

Tanju Özcan'ın yaptığı açıklamalardan çok sıkıldıklarını ifade eden Erdal, “Ulusal basına çıkma çabası yüzünden ormandaki ayıyı, sığınmacının suyunu, şimdi de kadınların gururunu kullanmasından çok sıkıldık. Yıllardır bu kadın tesettürlü, bu kadın tesettürsüz ayrımcılığından da çok sıkıldık. Kadın üzerinden yapılan her türlü alay, aşağılama ve taciz içeren imalardan da çok sıkıldık.' dedi.


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