CHP’den Tanju Özcan açıklaması: Sözleri kabul edilemez MYK’da değerlendireceğiz
Yardım isteyen başörtülü kadın hakkında 'çirkin' sözler sarf eden Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, CHP'nin pazartesi günü gerçekleştireceği MYK toplantısının gündeminde olacak. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İfadeleri kabul edilemez. Parti tüzüğümüz bunu gerektiriyor. MYK toplantısında değerlendireceğiz" dedi.
Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadın hakkında ağza alınmayacak sözler kullanan, tepkiler üzerine de sığınmacılara yönelik sözlerinden dolayı bazı çevrelerin açığını aradığını söyleyerek kendini savunan CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ilişkin CHP'den bir açıklama daha geldi.
Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özcan'ın sözlerini kabul edilemez bulduklarını, önümüzdeki hafta CHP MYK'sında bu konuyu görüşeceklerini söyledi.
"MYK'DA DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Öztrak, "Tanju Özcan’a sözleriyle ilgili yaptırımınız ve eleştiriniz var mı?" sorusuna "Sayın Özcan’ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Pazartesi günü yapacağımız MYK toplantısında değerlendireceğiz. Parti tüzüğümüz bunu gerektiriyor" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözleri için "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir" yorumunda bulunmuştu.