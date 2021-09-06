CHP'den Tanju Özcan kararı: Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlenen MYK sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztrak yaptığı açıklamada Bolu Belediye Başkanının Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini, CHP Erzurum İl Başkanının ise istifasının alındığını söyledi.

“Bolu Belediye Başkanı, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi”

Öztrak, "Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisinin hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemizde mümkün değil. Kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı’nın bir kadın hemşerisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna, uyarılması talebiyle sevkine MYK’da oy birliği ile karar verdik” dedi.

Özcan'ın, bebek sahibi olmak istediğini söyleyen kadına yönelik ifadeleri tepki çekmişti.

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OYNAT 00:50 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklaması da tartışmalara yol açmıştı.





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“Erzurum İl Başkanının istifası alınmıştır”

Hakkında taciz iddiaları olan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz için de açıklamada bulunan Öztrak, “CHP’de bu tür iddiaların üstü kapatılmaz. Kol kırılır yen içinde kalır denmez. Taciz asla kabul edilemez. Erzurum İl Başkanının istifası alınmıştır. Bunun dışında süreç yargıda işleyecektir. Hukuk ne diyorsa o olacaktır” diye konuştu.

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OYNAT 01:50 Başörtülü kadına iğrenç imada bulunan Tanju Özcan'dan savunma: Magazin ağırlıklı program olduğu için anlattım Bolu'da, AK Parti'li meclis üyeleri, katıldığı programda bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatarak tepki çeken Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı protesto etmek için salonu terk etti.



Özcan, meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Magazin ağırlıklı bir program olduğu için anlattım. Ama benim gibi bir siyasetçinin bu anıyı orada anlatmaması gerekiyordu. Ağzımızdan o anı çıktı. Açığımızı arıyorlar. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından bir şey çıkar ya... Bu benim samimiyetimden.” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:42 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'li Seyit Torun'a: Düşüncelerimin arkasındayım kimseye şirin görünme gibi bir derdim yok Bolu'da yabancı uyruklu kişilerden su faturası ve katı atık vergisini 10 kat fazla alacaklarını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a partisinin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan tepki gelmişti.



Torun, 'Temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Sayın Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır.' ifadelerini kullanmıştı.



Özcan ise Torun'la görüştüğünü ancak kararının arkasında durduğunu belirtti. Özcan, 'Düşüncelerimin tamamının arkasındayım. Ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim. Birilerine şirin görünme gibi bir derdim yok.' dedi.

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OYNAT 00:59 CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz' açıklamasından sonra CHP'li Bolu Belediyesi harekete geçti. Yerel seçimler öncesi 'Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz' diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı 'hizmeti'ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı. Özcan, bu kararını 'Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik' diyerek savundu.



Özcan, 'Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız.



Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin.' dedi.

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OYNAT 00:37 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yanlış imsakiye özrü: Allah'tan iftar saatini önce yazmamışız, daha çok sevap kazanan olmuştur Bolu Belediyesi tarafından dağıtılan imsakiyelerde iftar vakti, akşam ezanından 2-3 dakika geç, imsak vakti ise 18 dakika erken olarak yazıldı.



Konunun hatadan kaynaklandığını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan vatandaşlardan özür dileyerek, 'Allah'tan iftar saatini önce yazmamışız. Geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanan olmuştur. Kasti bir şey yok' dedi. BiP'te paylaş

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