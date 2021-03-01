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POLİTİKA

CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama: Bilmiyoruz

Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın istifasıyla ilgili CHP’den ilk açıklama geldi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası istifaya ilişkin kendisine yöneltilen soruya cevap veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendi istifa mektubunda ne varsa biz de onu biliyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifası sonrası Sancar’ın 'ayıp' olarak nitelendirilen bir skandalın ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğine yönelik iddialar ortaya atılırken, konuya ilişkin CHP’den ilk resmi açıklama geldi.

"İstifa mektubunda yazdığı kadarını biliyoruz"

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İstifa tek taraflı müessese. Kendi istifa mektubunda ne varsa, biz de onu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

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