CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama: Bilmiyoruz Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın istifasıyla ilgili CHP’den ilk açıklama geldi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası istifaya ilişkin kendisine yöneltilen soruya cevap veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendi istifa mektubunda ne varsa biz de onu biliyoruz" dedi.

Haber Merkezi 01 Mart 2021, 16:58 Son Güncelleme: 01 Mart 2021, 17:02 Yeni Şafak