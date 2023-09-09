CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarının kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Alçak iftiraya soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
CHP'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklama: Yetkili organlarımızda görüşülecektir
"Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez.
Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."