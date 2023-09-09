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CHP'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklama: Yetkili organlarımızda görüşülecektir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yaptı.

Hüseyin Berk
19:30 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geride kalan gün katıldığı canlı yayında, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal ifadeler kullandı. TSK'ya iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
iddiasında bulundu.
Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada, "
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız"
dedi.

Alçak iftiraya soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

CHP'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında açıklama: Yetkili organlarımızda görüşülecektir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp,
"Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.
" açıklamasını yaptı.
Öztrak açıklamasında şunları söyledi:

"Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez.

Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."


#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#Faik Öztrak
#Türk Silahlı Kuvvetleri
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