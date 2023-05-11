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CHP'den yapılan İnce yorumları tabanı rahatsız etti: Siz siyaset okuyamıyorsunuz

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi siyaseti gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Sosyal medyada da gündem olan İnce’nin adaylıktan çekilmesine CHP kanadından açıklamalar geldi. Ancak yapılan bu açıklamalar CHP’lilerin tepkisine neden oldu.

16:18 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'den yapılan İnce yorumları CHP'lilerin tepkisine neden oldu

CHP'den yapılan İnce yorumları CHP'lilerin tepkisine neden oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce’nin dün gece kurmaylarıyla buluştuğu ve görüşmede ‘adaylıktan çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddiası gündeme gelmişti. Basın toplantısı düzenlenen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İnce'nin çekilmesi sosyal medyanın gündeminde

İnce’nin adaylıktan çekildiğini açıklaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kullanıcılar CHP’ye tepki gösterdi, Kılıçdaroğlu’nun yine bir kaset kumpasıyla genel başkanlığa oturduğunu hatırlattı.

CHP'li isimlerin açıklamasına CHP'li seçmenden tepki

İnce’nin çekilmesiyle ilgili açıklama yapan CHP’li isimlerden biri milletvekili Gürsel Tekin’di. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşarak “Sayın Muharrem İnce, Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için” yazdı.

Tekin’e CHP’li kullanıcılar bile tepki gösterdi. Şarkıcı Atilla Taş, “Gürsel bey siz siyaset okuyamıyorsunuz! Adam size resmen küfretti” ifadelerini kullandı.

Bir kullanıcı da “insan şu tweeti atmaya utanır” diye yazdı.

Bir başka kullanıcı Gürsel Tekin'e “Az oku ya...” yazarak Birgün gazetesinin tweetini gönderdi.

CHP'li Özkan'a 'İzmir'e gelmeyin' tepkisi

CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan da yaptığı paylaşımla CHP’li seçmenin hedefindeydi. Çektiği videoyu “İlk turda kazanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olacak” mesajıyla paylaşan Özkan’a bir İzmirli “Kazanamazsanız İzmir’e gelmeyin” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Gençlik Kolları da eleştirilerden odağındaydı

CHP gençlik kollarının paylaşımı da CHP’lilerin tepkisine neden oldu. CHP’li bir kullanıcı, “Adam bizim için çekilmedi. Bir ton hakaret etti” yazdı.

Benzer şekilde, “Yapmayın bunu lütfen geldiği falan yok” mesajları yağdırıldı.



#Muharrem İnce
#CHP
#Gürsel Tekin
23 dakika önce
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