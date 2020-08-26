Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHPden yine çevre katliamı Pis suları kesin korunacak alan Küdür Koyuna akıtıyorlar
MUĞLA

CHP'den yine çevre katliamı: Pis suları 'kesin korunacak alan' Küdür Koyu'na akıtıyorlar

CHP yönetimindeki Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan ve 'kesin koruma alanı' ilan edilen Küdür Yarımadası'ndaki atık su arıtma tesisindeki pis suların arıtılmadan denize bırakıldığı iddia edildi. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Küdür Koyu'nda denize akıtılan pis suları kendisi görüntüleyip, basın mensupları ile paylaşarak, "CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdumduymazlığa derhal son vermeli" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen arıtma tesisinden evsel atık suların denize bırakıldığı iddia edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen arıtma tesisinden evsel atık suların denize bırakıldığı iddia edildi.

Yalıkavak Mahallesi, Küdür mevkisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen arıtma tesisinden evsel atık suların denize bırakıldığı belirlendi. Arıtma tesisinden salınan atık suların tepeden aşağı inerek Küdür Koyu'nda denize karıştığı tespit edildi.

'25 yıl İstanbul'un göz bebeği gibi bakılan Haliç 10 ayda çamura terk edildi'
GÜNDEM
'25 yıl İstanbul'un göz bebeği gibi bakılan Haliç 10 ayda çamura terk edildi'

"Bu nasıl bir duyarsızlık"

Koyu renkli, köpüklü pis suların kötü kokuyla birlikte denizi de kirlettiği görüldü. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, sabah arıtma tesisinden Küdür Koyu'nda denize salınan tonlarca atık suyu bizzat tespit edip, görüntüledi. Çektiği fotoğraf ve görüntüleri basın mensupları ile paylaşan Gökmen, "Bir Bodrumlu olarak bu görüntüleri gözlerim yaşlı, içim kan ağlayarak çektim. Belediyenin nasıl bu kadar duyarsız olabileceğine anlam veremiyorum" dedi.

Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü
OYNAT 01:00
Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da adlandırılan Haliç, temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılamaz hale geldi. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözlenirken, yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü” yorumunda bulundu.

Foça'daki su sorunu vatandaşı canından bezdirdi: Hem yaşamsal hem sağlık sorunları oluşturuyor
GÜNDEM
Foça'daki su sorunu vatandaşı canından bezdirdi: Hem yaşamsal hem sağlık sorunları oluşturuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kesin korunacak alan' ilan etmişti


Gökmen şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Küdür'ü 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan etmişti. Böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 1 kilometre ötedeki arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi, arıtılmadan denize bırakılıyor. Nasıl bir pis koku yayıldığını anlatamam. Bu durum hangi akla, vicdana sığar? Bu görüntülere yıllardır içimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. İnanın göz yaşlarımı tutamıyorum. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdum duymazlığa derhal son vermeli. Yapamıyorlarsa bıraksınlar AK Parti olarak biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar? Bu işin sorumlusu kimse derhal göreve çağırıyorum. Bizler de her an takipçisi olacağız" dedi.

Abone Ol Google News
PKKnın zehir ağına darbe

PKK'nın zehir ağına darbe

'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başladı.
33 bin kişiyeiş kapısı açılacak

33 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​23 milyar liralık 1200 yatırım için onay çıktı.
Tahliye oldu

Cinsel saldırıda bulunduğu genç kız canına kıymıştı.

Celtic yolcusu

Celtic yolcusu

​Trabzonspor yönetimi, gelen teklif sonrasında satışa onay verdi.
Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.

Esnek çalışma<br>dönemi başlıyor

Esnek çalışma
dönemi başlıyor

​Erdoğan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.
İtfaiye ekibine<br>tüfekle ateş açıldı

İtfaiye ekibine
tüfekle ateş açıldı

​Orman yangınına müdahale için gitmişlerdi.
Nereye elini atsa<br>uyuşturucu çıktı

Nereye elini atsa
uyuşturucu çıktı

Polis ​tek bir araçta 100 bin adet hap buldu..
Sokak<br>ortasında dehşet

Sokak
ortasında dehşet

​Batman'da bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Atina'yı cepheye sürdüler

Atina'yı cepheye sürdüler

Bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyorlar.
Gözler Girit'te

Gözler Girit'te

Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor.
Selçuklu ruhu ile

Selçuklu ruhu ile

​Türklere Anadolu'nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı.
Boğuluyoruz kurtarın!

Boğuluyoruz kurtarın!

​Sele kapılan ailenin son sözleri bu oldu.
Dahlan ile<br>Filistin'e operasyon

Dahlan ile
Filistin'e operasyon

​Ekibini kurup ortalığı kan gölüne çevirmeye çalışacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.