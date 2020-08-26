CHP'den yine çevre katliamı: Pis suları 'kesin korunacak alan' Küdür Koyu'na akıtıyorlar

Yalıkavak Mahallesi, Küdür mevkisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen arıtma tesisinden evsel atık suların denize bırakıldığı belirlendi. Arıtma tesisinden salınan atık suların tepeden aşağı inerek Küdür Koyu'nda denize karıştığı tespit edildi.

GÜNDEM '25 yıl İstanbul'un göz bebeği gibi bakılan Haliç 10 ayda çamura terk edildi'

"Bu nasıl bir duyarsızlık"

Koyu renkli, köpüklü pis suların kötü kokuyla birlikte denizi de kirlettiği görüldü. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, sabah arıtma tesisinden Küdür Koyu'nda denize salınan tonlarca atık suyu bizzat tespit edip, görüntüledi. Çektiği fotoğraf ve görüntüleri basın mensupları ile paylaşan Gökmen, "Bir Bodrumlu olarak bu görüntüleri gözlerim yaşlı, içim kan ağlayarak çektim. Belediyenin nasıl bu kadar duyarsız olabileceğine anlam veremiyorum" dedi.

OYNAT 01:00 Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da adlandırılan Haliç, temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılamaz hale geldi. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözlenirken, yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü” yorumunda bulundu. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kesin korunacak alan' ilan etmişti



Gökmen şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Küdür'ü 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan etmişti. Böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 1 kilometre ötedeki arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi, arıtılmadan denize bırakılıyor. Nasıl bir pis koku yayıldığını anlatamam. Bu durum hangi akla, vicdana sığar? Bu görüntülere yıllardır içimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. İnanın göz yaşlarımı tutamıyorum. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdum duymazlığa derhal son vermeli. Yapamıyorlarsa bıraksınlar AK Parti olarak biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar? Bu işin sorumlusu kimse derhal göreve çağırıyorum. Bizler de her an takipçisi olacağız" dedi.