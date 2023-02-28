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Gündem

CHP'li ABB'den şartlı yardım: Bunları vermezseniz çalışamayız

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin depremde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın altyapı çalışmaları için talep ettiği malzeme listesi ortaya çıktı. ABB'nin talep ettiği listeyi paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bunları vermezseniz çalışma yapamayız demişler" dedi.

11:46 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li ABB Kahramanmaraş'a yardım etmek için önce şart koşmuş

CHP'li ABB Kahramanmaraş'a yardım etmek için önce şart koşmuş

Depremde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için herkes seferber olurken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları için şart koşarak malzeme talep ettiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş Belediyesi'nden malzeme talep eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca malzemeler temin edilmezse çalışmaların yapılamayacağını belirtmiş. Sosyal medya hesabından talep edilen malzeme listesini paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.



'ŞARTLI YARDIM'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği malzeme listesini sosyal medya hesabından paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan,
"Ankara Büyükşehir belediyesinin depremzede Kahramanmaraş belediyesinden istediği malzeme listesi. Bunları vermezseniz çalışma yapamayız demişler.. Şartlı yardım…YAZIKLAR OLSUN.."
dedi.

Kardeş ülke depremzedeler için seferber oldu: Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli'den Türkiye Başkonsolosluğu'na destek ziyareti
Kardeş ülke depremzedeler için seferber oldu: Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli'den Türkiye Başkonsolosluğu'na destek ziyareti

Kardeş ülke Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için seferberlik başlattı. Afetin ilk gününden bu yana tek yürek olan Nahçıvan halkı; battaniye, gıda ve kıyafet başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesini Türkiye'ye ulaştırdı. Nahçıvan'dan Türkiye'ye beş günde 52 TIR insani yardım gönderilirken hayatını kaybeden vatandaşların anısına lokma dağıtımı yapılarak yaralılar için şifa duaları edildi. Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli, Türkiye Başkonsolosluğu'na ziyarette bulunarak Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya'ya taziyelerini iletti. Fuad Necefli, Nahçıvan'ın depremzedeler için yardım göndermeye devam edeceğini ifade etti.

#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#CHP
#Mansur Yavaş
#Deprem
#Kahramanmaraş
28 dakika önce
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CHP'li ABB'den şartlı yardım: Bunları vermezseniz çalışamayız
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