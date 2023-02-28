CHP'li Ankara Büyükşehir'den depremzede Kahramanmaraş Belediyesi'ne şartlı yardım: Bunları vermezseniz çalışmayız

Kardeş ülke Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için seferberlik başlattı. Afetin ilk gününden bu yana tek yürek olan Nahçıvan halkı; battaniye, gıda ve kıyafet başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesini Türkiye'ye ulaştırdı. Nahçıvan'dan Türkiye'ye beş günde 52 TIR insani yardım gönderilirken hayatını kaybeden vatandaşların anısına lokma dağıtımı yapılarak yaralılar için şifa duaları edildi. Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli, Türkiye Başkonsolosluğu'na ziyarette bulunarak Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya'ya taziyelerini iletti. Fuad Necefli, Nahçıvan'ın depremzedeler için yardım göndermeye devam edeceğini ifade etti.