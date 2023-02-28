CHP'li Ankara Büyükşehir'den depremzede Kahramanmaraş Belediyesi'ne şartlı yardım: Bunları vermezseniz çalışmayız

CHP'li ABB Kahramanmaraş'a yardım etmek için önce şart koşmuş
Depremde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için herkes seferber olurken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları için şart koşarak malzeme talep ettiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş Belediyesi'ne yardım için şart koşan Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca malzemeler temin edilmezse çalışmayacaklarını belirtmiş. Sosyal medya hesabından talep edilen malzeme listesini paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.