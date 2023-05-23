CHP'li Abdüllatif Şener Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur politikasını eleştirdi: HDP seçmenini ürkütmeyelim

''İlk tur söylemleri ile ikinci tur söylemleri arasında farklılaştırma oluşturmak eksileri daha görünür hale getirir ve seçmenin algısını bozar. Anlaşılır, net, ne söylüyorsan baştan beri onu söylemeyi devam ettireceksin. Aynı üslubu kullanman lazım. Yüzde yüz söylem değişikliği faydalı olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyor. İkinci turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde HDP tabanını rahatsız edebilecek üsluplar kullanıyor. Bu neye yol açar HDP seçmenin ürkmesine yol açar. Kemal Bey’i avantajlı hale getiren HDP oylarıdır.''