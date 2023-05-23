CHP'li Abdüllatif Şener Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur politikasını eleştirdi: HDP seçmenini ürkütmeyelim

CHP'li Abdüllatif Şener Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
Şener'den Kılıçdaroğlu'na: HDP seçmenini ürkütüyorsun, bu söylem kaybettirir
Kandil ve HDP ile kurulan ittifaktan rahatsız olan kesimlerin verdiği oylarla birlikte milliyetçi oylar bu seçim döneminde büyük bir sürprize imza attı. HDP oylarıyla bir üstünlük sağlayamayacağını anlayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 15 Mayıs itibariyle söylemlerinden U dönüşü yaptı. Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için milliyetçi oyları alabilmek için terörle mücadele ve sığınmacı sorunu gibi milliyetçi söylemleri ön plana çıkardı.