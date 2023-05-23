|
Gündem

CHP'li Abdüllatif Şener Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur politikasını eleştirdi: HDP seçmenini ürkütmeyelim

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim politikasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda Milliyetçilere yönelmesini gereksiz bulan Şener, ''İlk turda Milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyor. 2. turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde HDP tabanını rahatsız edebilecek üsluplar kullanıyor.'' dedi. Kılıçdaroğlu'nu avantajlı hale getiren partinin HDP oylarının olduğunu söyledi. Şener bu sözleriyle PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin desteğini kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde ''Açıkça söyleyeyim, Kemal bey seçilirse verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez. Millet ittifakının en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal.'' dedi.

13:01 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Abdüllatif Şener Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

CHP'li Abdüllatif Şener Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın resmi seçim sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,52 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'te kaldı. Milletvekili seçimlerinde ise 49,37 oy oranıyla Cumhur İttifakı üstünlüğü sağladı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimleri öncesi milliyetçi söylemlere dönüş yapmasını eleştiren CHP'li Abdüllatif Şener, söylem değişikliğinin bir faydası olmayacağını belirterek,
"Milliyetçi söylemler HDP seçmenin ürkmesine yol açar"
dedi.

Şener'den Kılıçdaroğlu'na: HDP seçmenini ürkütüyorsun, bu söylem kaybettirir


Kandil ve HDP ile kurulan ittifaktan rahatsız olan kesimlerin verdiği oylarla birlikte milliyetçi oylar bu seçim döneminde büyük bir sürprize imza attı. HDP oylarıyla bir üstünlük sağlayamayacağını anlayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 15 Mayıs itibariyle söylemlerinden U dönüşü yaptı. Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için milliyetçi oyları alabilmek için terörle mücadele ve sığınmacı sorunu gibi milliyetçi söylemleri ön plana çıkardı.

Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Şener, 14 günlük kısa bir sürede söylem değişikliği yapmanın bir etkisi olmayacağını söyleyerek,
''İlk tur söylemleri ile ikinci tur söylemleri arasında farklılaştırma oluşturmak eksileri daha görünür hale getirir ve seçmenin algısını bozar. Anlaşılır, net, ne söylüyorsan baştan beri onu söylemeyi devam ettireceksin. Aynı üslubu kullanman lazım. Yüzde yüz söylem değişikliği faydalı olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyor. İkinci turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde HDP tabanını rahatsız edebilecek üsluplar kullanıyor. Bu neye yol açar HDP seçmenin ürkmesine yol açar. Kemal Bey’i avantajlı hale getiren HDP oylarıdır.''
dedi.


Şener: Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde verdiği sözlerin hiçbiri gerçekleştiremez


NTV canlı yayınında konuşan CHP'li Abdüllatif Şener,
''Kılıçdaroğlu seçilirse meclis çoğunluğundan dolayı sözlerini gerçekleştiremez''
dedi. Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde parlamenter sistemi getireceğini söylemişti. Bu sözüne karşılık cevap veren Şener,
''Millet ittifakının en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal, bunu gerçekleştiremezler''
dedi.
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıyla kaosun da geleceğini söyleyen Şener, ''
Bütçe çıkaramazlar. Bütçe çıkaramadıkları için Ak Parti iktidarının yaptıkları bütçenin arttırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz hatta bürokrat atamaları yapamazlar. Denge denetim mi yoksa kaos mu diyeceğiz?''
ifadelerini kullandı.














#Abdüllatif Şener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?