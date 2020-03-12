Gündem CHPli Abdüllatif Şenerden tepki çeken koronavirüs paylaşımı Hiçbir iktidar ayakta kalamaz
POLİTİKA

CHP'li Abdüllatif Şener'den tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Hiçbir iktidar ayakta kalamaz

CHP'li Abdüllatif Şener'den tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Hiçbir iktidar ayakta kalamaz

Bütün dünyada korku ve paniğe sebep olan koronavirüs CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener için de siyasi rant malzemesine dönüştü. Hükümetten vatandaşı rahatlatmaya yönelik açıklamalar gelirken Abdüllatif Şener, koronavirüsün 6 ay daha sürmesi halinde hiçbir ülkede siyasi iktidarların ayakta kalamayacağını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Abdüllatif Şener koronavirüsün AK Parti'yi bitireceğini iddia etti.
CHP'li Abdüllatif Şener koronavirüsün AK Parti'yi bitireceğini iddia etti.

AK Parti’den ayrıldıktan sonra yeni bir siyasi parti kursa da dikiş tutturamayan, son seçimlerde CHP’den aday olmak zorunda kalan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, tepki çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan “N’olacak bu memleketin hali?” diye soran Şener, koronavirüs etkisinin 6 ay daha sürmesi durumunda hiçbir ülkede siyasi iktidarların ayakta kalamayacağını iddia etti.

Şener'in büyük tepki toplayan açıklaması şöyle:

“N’olacak bu memleketin hali? Haberler kötü. Benden duymuş olmayın. Dünya ekonomisi çöküşe doğru yol alıyor. Eğer koronavirüs bu hızla yayılır ve etkisini altı ay sürdürürse, hiçbir ülkede hiçbir iktidar ayakta kalamaz! Dostlar! Yeni bir dünyaya merhaba!”

AK Parti'den Abdüllatif Şener açıklaması
SEÇİM
AK Parti'den Abdüllatif Şener açıklaması

Konya'da Abdüllatif Şener'i böyle susturdular!
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Konya'da Abdüllatif Şener'i böyle susturdular!
Konya'da seçim çalışması yapmak için halkın nabzını tutan CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, bir kişinin bile olmadığı meydana konuştu. Sonrasında toplanan halk, Şener'i konuşturmamak için araçlarının kornalarıyla tepki gösterdi. O sırada kalabalıktan, "Davayı satan adamla işimiz olmaz" sesleri duyuldu. Şener ise seçim otobüsüyle kasabayı terk etti. O anlar kamerada.

Abdüllatif Şener vatandaşı tehdit etti!
OYNAT 00:30
Abdüllatif Şener vatandaşı tehdit etti!
CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener kendisine tepki gösteren vatandaşları "zalimin yanında hesap vereceksiniz" diyerek tehdit etti.


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