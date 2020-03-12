CHP'li Abdüllatif Şener'den tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Hiçbir iktidar ayakta kalamaz

AK Parti’den ayrıldıktan sonra yeni bir siyasi parti kursa da dikiş tutturamayan, son seçimlerde CHP’den aday olmak zorunda kalan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, tepki çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan “N’olacak bu memleketin hali?” diye soran Şener, koronavirüs etkisinin 6 ay daha sürmesi durumunda hiçbir ülkede siyasi iktidarların ayakta kalamayacağını iddia etti.

Şener'in büyük tepki toplayan açıklaması şöyle:

“N’olacak bu memleketin hali? Haberler kötü. Benden duymuş olmayın. Dünya ekonomisi çöküşe doğru yol alıyor. Eğer koronavirüs bu hızla yayılır ve etkisini altı ay sürdürürse, hiçbir ülkede hiçbir iktidar ayakta kalamaz! Dostlar! Yeni bir dünyaya merhaba!”

N’olacak bu memleketin hali?Haberler kötü.Benden duymuş olmayın.Dünya ekonomisi çöküşe doğru yol alıyor.Eğer koronavirüs bu hızla yayılır ve etkisini altı ay sürdürürse, hiçbir ülkede hiçbir iktidar ayakta kalamaz!Dostlar!Yeni bir dünyaya merhaba!

— Abdüllatif Şener (@senerabdullatif) March 10, 2020

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