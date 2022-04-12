CHP'li Alican Ayvataş'ın terör örgütlerine övgüler dizdiği paylaşımları ortaya çıktı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan İletişim Danışmanı Alican Ayvataş'ın terör örgütü PKK ve DHKP-C'ye güzellemeler dizdiği tweetleri gündem oldu. PKK'ya "Kürt Hareketi", DHKP-C'ye "cephe", diyen Ayvataş, CHP'yi ise "katliamcı" olarak tanımladı. CHP'li Ayvataş'ın skandal paylaşımları sosyal medyada büyük tepki çekse de partisinden bir açıklama yapılmadı.
İBB kadrolarını terör örgütlerine tahsis eden CHP'de bir skandal daha ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan İletişim Danışmanı Alican Ayvataş'ın terör örgütlerine destek verdiği tweetleri sosyal medyada gündem oldu.
PKK'NIN UZANTILARINA SELAM
Terör örgütü PKK'ya "Kürt Hareketi", DHKP-C'ye "cephe" diyen Ayvataş'ın "Kobane'de savaşana, dövüşene bin selam." ifadesini kullandığı görüldü.
CHP KATLİAMDAN BAŞKA NE VERDİ?
Paylaşımlarında CHP'yi hedef alan Ayvataş, Alevilere seslenerek şunları yazdı: