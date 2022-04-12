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Gündem CHPli Alican Ayvataşın terör örgütlerine övgüler dizdiği paylaşımları ortaya çıktı
POLİTİKA

CHP'li Alican Ayvataş'ın terör örgütlerine övgüler dizdiği paylaşımları ortaya çıktı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan İletişim Danışmanı Alican Ayvataş'ın terör örgütü PKK ve DHKP-C'ye güzellemeler dizdiği tweetleri gündem oldu. PKK'ya "Kürt Hareketi", DHKP-C'ye "cephe", diyen Ayvataş, CHP'yi ise "katliamcı" olarak tanımladı. CHP'li Ayvataş'ın skandal paylaşımları sosyal medyada büyük tepki çekse de partisinden bir açıklama yapılmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Alican Ayvataşın terör örgütlerine övgüler dizdiği paylaşımları ortaya çıktı
Alican Ayvataş

İBB kadrolarını terör örgütlerine tahsis eden CHP'de bir skandal daha ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan İletişim Danışmanı Alican Ayvataş'ın terör örgütlerine destek verdiği tweetleri sosyal medyada gündem oldu.

PKK'NIN UZANTILARINA SELAM

Terör örgütü PKK'ya "Kürt Hareketi", DHKP-C'ye "cephe" diyen Ayvataş'ın "Kobane'de savaşana, dövüşene bin selam." ifadesini kullandığı görüldü.

CHP KATLİAMDAN BAŞKA NE VERDİ?

Paylaşımlarında CHP'yi hedef alan Ayvataş, Alevilere seslenerek şunları yazdı:

"Dersim katliamının sorumlusu CHP, Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da, Gezi'de...

CHP katliamdan başka ne verdi size Aleviler?"

Ayvataş'ın skandal tweetlerinin ortaya çıkmasının ardından CHP'den bir açıklama yapılmadı.

PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar
FOTOĞRAF 10
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CHP Gençlik Kolları’nda Genel Başkan İletişim Danışmanı olarak görev yapan Alican Ayvataş'ın terör örgütü PKK'ya \"Kürt hareketi\", DHKP-C'ye \"cephe\", görev yaptığı partisine ise \"katliamcı\" dediği paylaşımlar ortaya çıktı.
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Ayvataş, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla düzenlediği yurt içi ve yurt dışı terör operasyonları için ise \"katliam\" ifadelerini kullandı.
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CHP’li Ayvataş, paylaşımların 2012’ye ait olduğunu söyledi.
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Görev yaptığı partiyi katliamla da suçlayan paylaşımları gündeme gelen Ayvataş, kendisini, \"O tarihte çok küçüktüm\" diyerek savundu.
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Habere konu olan paylaşımların sadece bir tanesi 2012 tarihli.
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Terör operasyonlarına katliam dediği ifadelerde (2015-2016) CHP’de aktif görevi olduğu görülüyor.
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Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş için attığı \"Her biji Demirtaş\" tweet'i sorulan CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi Murat Yıldız ise kendisini, \"Demokrasi için bir fırsat verdik\" diyerek savundu.
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PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan İletişim Danışmanı Alican Ayvataş ile CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi Murat Yıldız'ın terör örgütü PKK'ya methiyeler dizdikleri paylaşımları ortaya çıktı. Görev yaptığı partiyi katliamla da suçlayan paylaşımları gündeme gelen Ayvataş, kendisini, "O tarihte çok küçüktüm" diye savunurken Yıldız ise, "Demokrasi için bir fırsat verdik" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Karasu: CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli halk sokağa çıkmalı
OYNAT 04:05
PKK elebaşı Karasu: CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli halk sokağa çıkmalı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile CHP - İYİ Parti ve HDP'ye çağrıda bulundu. AK Parti ve MHP'yi hedef gösteren Karasu 'İstediklerini yapamazlar. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyolar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor'. SİHA operasyonlarında ağır kayıplar veren örgütün elebaşı Karasu Rusya ve ABD'ye 'Bölgeyi uçuşa kapatın' çağrısı yaptı.


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