CHP'li Altay: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak için tüm vasıflara sahip
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadeleri ve adaylığa Millet İttifakı ile karar verileceğine dair sözleriyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Altay şunları söyledi:
"Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz. Hiç tereddüt yok."
Altay, Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının söz konusu olmayacağını söyledi.