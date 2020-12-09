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Gündem CHPli Altay Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak için tüm vasıflara sahip
POLİTİKA

CHP'li Altay: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak için tüm vasıflara sahip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz" dedi.

Haber Merkezi AA
Engin Altay
Engin Altay

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündemde değil
GÜNDEM
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündemde değil

Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadeleri ve adaylığa Millet İttifakı ile karar verileceğine dair sözleriyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Altay şunları söyledi:

  • "Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz. Hiç tereddüt yok."

Altay, Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının söz konusu olmayacağını söyledi.

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