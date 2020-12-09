CHP'li Altay: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak için tüm vasıflara sahip

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündemde değil

Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadeleri ve adaylığa Millet İttifakı ile karar verileceğine dair sözleriyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Altay şunları söyledi:

"Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz. Hiç tereddüt yok."

Altay, Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının söz konusu olmayacağını söyledi.

OYNAT 01:27 Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Parayla parti kurdurma' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İnce, 'Seçim gecesi başladılar yalanlarına. Yalanların kurgu merkezi aynı yer, CHP Genel Merkezi. Saraya giden CHP'li iftirasının kurgu merkezi CHP Genel Merkezi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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