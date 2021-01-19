Gündem CHPli Altaya partideki taciz ve tecavüzler soruldu Sapkınlık her partiye sirayet edebilir
POLİTİKA

CHP’li Altay'a partideki taciz ve tecavüzler soruldu: Sapkınlık her partiye sirayet edebilir

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarına değinen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sapkınlık her partiye sirayet edebilir. Önemli olan bunu yakaladığın anda kulağından tutup yargının önüne atmaktır. CHP onu da yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Engin Altay
Engin Altay

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi partilerini saran taciz ve tecavüzlerin üstüne örterek güçlerini korumaya çalışıyorlar. CHP'nin başındaki zat bu olaylara 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor?" sözlerine verdiği cevapta çok konuşulacak bir ifadede bulundu.

"Sapkınlık her partiye sirayet edebilir"

CHP'nin taciz olayları karşısında gerekeni yaptığını savunan Altay, "Sapkınlık her partiye sirayet edebilir. Önemli olan bunu yakaladığın anda kulağından tutup yargının önüne atmaktır. CHP onu da yapmıştır, partiyle ilişiğini de kesmiş, Sayın Genel Başkan da bu konuda konuşmuştur" ifadesini kullandı.

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CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
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CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi.
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