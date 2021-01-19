CHP’li Altay'a partideki taciz ve tecavüzler soruldu: Sapkınlık her partiye sirayet edebilir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi partilerini saran taciz ve tecavüzlerin üstüne örterek güçlerini korumaya çalışıyorlar. CHP'nin başındaki zat bu olaylara 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor?" sözlerine verdiği cevapta çok konuşulacak bir ifadede bulundu.

"Sapkınlık her partiye sirayet edebilir"

CHP'nin taciz olayları karşısında gerekeni yaptığını savunan Altay, "Sapkınlık her partiye sirayet edebilir. Önemli olan bunu yakaladığın anda kulağından tutup yargının önüne atmaktır. CHP onu da yapmıştır, partiyle ilişiğini de kesmiş, Sayın Genel Başkan da bu konuda konuşmuştur" ifadesini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu taciz-tecavüzlere 56 gündür sessiz neden konuşmuyor?

GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'tecavüz' açıklaması: Gündemi değiştirmek için yapıyorlar