CHP'li Antalya Belediyesi'nden Atatürk heykeline konserli açılış: 40 milyon TL'ye mal oldu

CHP'li belediyelerin hizmet anlayışının başında heykel yapmak geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'ye kazandırılan Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı, hizmete açıldı.

100. yıla özel heykel

22 dönüm alan üzerine inşa edilen ve 40 milyon TL’ye mal olan meydana Cumhuriyetin 100. yılı anısına Atatürk heykeli dikildi. Heykel açılışının ardından ünlü sanatçısı Sefo, Finike Cumhuriyet Meydanı’nda konser verdi.

Sefo konser verdi

Sevilen şarkılarını meydanı dolduran binlerce kişiyle hep bir ağızdan selendiren Sefo da meydanda ilk konseri vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sefo'ya plaket takdim ettiler