CHP'li Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Erdoğan'ın yüzde 69,3 oy aldığı Malatya'daki seçmeni hedef aldı: Yazıklar olsun

CHP'li Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle depremzedelere tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamladı. Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta yüzde 71,8, Hatay'da yüzde 48, Adıyaman'da yüzde 66,2, Malatya'da yüzde 69,3, Gaziantep'te yüzde 59,7, Adana'da yüzde 50,8, Elazığ'da yüzde 67,1, Kilis'te yüzde 65,5, Osmaniye'de yüzde 62,3 ve Şanlıurfa'da yüzde 62,3 oy aldı.
Muhaliflerden depremzedelere yönelik skandal paylaşımlar
Erdoğan'ın seçimi 10 kentte önde tamamlamasının ardından muhalefet yandaşları depremzedeleri hedef almaya başladı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar yapan muhalifler skandal ifadelere yer verdi.