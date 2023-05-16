CHP'li Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Erdoğan'ın yüzde 69,3 oy aldığı Malatya'daki seçmeni hedef aldı: Yazıklar olsun

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 14 Mayıs seçimleri sırasında takındıkları tavır nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partililere tepki gösterdi. "CHP Genel Merkezi'nde açık olan televizyonların ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığı görülüyordu" diyen Yanardağ, "Hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yaptığı gibi kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yapması gerektiğini söyleyen Yanardağ, "Liderlerle yapılan kısa açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.