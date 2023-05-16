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CHP'li Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Erdoğan'ın yüzde 69,3 oy aldığı Malatya'daki seçmeni hedef aldı: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerinde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından muhalifler, depremzedeleri hedef almaya devam ediyor. Erdoğan'ın 10 kentte Kılıçdaroğlu'nu geride bırakmasını hazmedemeyen CHP'li Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

15:43 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle depremzedelere tepki gösterdi.

CHP'li Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle depremzedelere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamladı. Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta yüzde 71,8, Hatay'da yüzde 48, Adıyaman'da yüzde 66,2, Malatya'da yüzde 69,3, Gaziantep'te yüzde 59,7, Adana'da yüzde 50,8, Elazığ'da yüzde 67,1, Kilis'te yüzde 65,5, Osmaniye'de yüzde 62,3 ve Şanlıurfa'da yüzde 62,3 oy aldı.

Muhaliflerden depremzedelere yönelik skandal paylaşımlar

Erdoğan'ın seçimi 10 kentte önde tamamlamasının ardından muhalefet yandaşları depremzedeleri hedef almaya başladı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar yapan muhalifler skandal ifadelere yer verdi.

CHP'li başkandan hadsiz çıkış: Yazıklar olsun

CHP'li Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da yaptığı paylaşımda Malatyalıları hedef aldı. Cömertoğlu yaptığı paylaşımda
"Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun."
dedi.


#CHP
#Haluk Cömertoğlu
#Malatya
#Arapgir Belediye Başkanı
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