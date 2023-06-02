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CHP'li Atıcı yenilgiyi kabullendi: Oylar çalınmadı yenildik

14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a sarkan seçimlerin kazananı yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ancak muhalefet tarihi hezimeti hala kabul etmezken, CHP kanadından yenilgiyi itiraf edenler de var. Onlardan biri de Aytuğ Atıcı oldu. Oyların çalındığına yönelik iddialara tepki gösteren Atıcı "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

09:40 . 2/06/2023 Cuma
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CHP'li Atıcı seçim hezimetini kabullendi.

CHP'li Atıcı seçim hezimetini kabullendi.

Türkiye, kritik bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 turda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı girdiği yarışta 3. kez cumhurbaşkanı seçildi. Halk TV'de yayınlanan Sansürsüz programına konuk olan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, seçim sonuçlarını değerlendirdi.


"Yenildiğimizi kabul edelim"

Atıcı, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi: "14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar. Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz."



#Aytuğ Atıcı
#CHP
#seçim
20 dakika önce
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