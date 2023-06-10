CHP'li Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Ağır yenilgi aldık

Kılıçdaroğlu-Atıcı
28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından CHP'de kazan kaynıyor. Alınan mağlubiyet sonrası baba - oğul ilişkisi bitti, Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.
Yerel seçim korkusu sardı
Parti içinde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları devam ediyor. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. "Biz en başta şunu yapmak zorundayız; Seçimleri kaybettiğimizi derhal kabul etmek zorundayız! Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz" diyen Atıcı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. Önümüzde bu şekilde bakmalıyız. Yenilginin ağırlığının rakamlarla bir ilgisi yok. Erdoğan bu seçimi 50+1 oyla almış olsaydı bile bu bizim için ağır bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlu yüzde 49.99 ile kapatmış olsaydı bile bizim için ağır bir yenilgiydi. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Bizim şu inkar işinden derhal vazgeçmemiz gerekir."
Hesap uzmanlığından vurdu
CHP'li Atıcı'nın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun CHP listelerinden aday gösterilen 4 partinin grup kurmasını istemesine yönelik açıklamaları da
vardı. "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım" diyen Atıcı, CHP'nin altı okuna taban tabana zıt
isimlerin listelerde aday olarak gösterildiğini dile getirdi. Atıcı şöyle konuştu; "Benim gibi birçok seçmenimizde bu durumu doğru bulmuyor. Bizim Yüce Divan'a göndereceğiz dediğimiz insanları listelerimizden aday göstermemiz tabanımızı, seçmenimizi ürkütüp kızdırdı.
CHP'nin altı okuna taban tabana zıt isimleri listelerde gösterirseniz, tabanımızın çalışmaya mecali kalmaz. Bunları masaya yatırıp konuşmamız lazım."