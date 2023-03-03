CHP'li Atıcı'dan masayı dağıtan Akşener'e 'Cumhur İttifakı'nı desteklemeyin' çağrısı

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
"Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz."
diyen Akşener, 6'lı masadan ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.
Akşener masayı dağıttı
Akşener masayı dağıttı
Akşener şöyle konuştu:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Yavaş ve İmamoğlu başkanlarımıza sesleniyorum. Sizi göreve çağırıyorum."
CHP'li Atıcı: Cumhur İttifakı'nı desteklemedikleri sürece sorun yok
CHP'li Atıcı: Cumhur İttifakı'nı desteklemedikleri sürece sorun yok
Akşener'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP'li Aytuğ Atıcı, "
Yollarımız yine kesişebilir"
dedi. Atıcı şunları söyledi:
"Meral Akşener Altılı Masa’dan kalktı. İyi Parti Cumhur İttifakı’nı desteklemediği sürece sorun olacağını zannetmiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yollarımız yine kesişebilir. Hepimiz her zaman Türkiye’yi birinci sıraya koymalıyız."
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