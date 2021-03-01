Gündem CHPli Avukat Altun CHPli Sancarın ayıp nedenli istifasının sinyalini vermişti Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim
POLİTİKA

CHP'li Avukat Altun CHP'li Sancar'ın 'ayıp' nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim

Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın ayıp' olarak nitelendirilen bir durumun ortaya çıkmasının ardından istifa ettiği iddia edilirken, CHP’li Avukat Feyza Altun, “Alkışladığınız herkesin gerçek yüzünü göstereceğim. Hiçbir şey göründüğünü gibi değil” sözleriyle sosyal medya hesabı üzerinden bu durumun sinyallerini vermişti. Olan bitenin bunun da ötesinde olduğunu ima etmişti. Altun, mesajında paylaşımını kaldırmayacağını söylese de gelen baskılar sonucu tweetini sildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizli Milletvekili Teoman Sancar
Denizli Milletvekili Teoman Sancar

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Sancar'ın istifa nedeni bu gelişmenin ardından büyük merak konusu oldu.

İstifa ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. İddiaların ortak noktası bunun siyasi nedenlerle olmadığıydı. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifanın arkasında 'yeri yerinden oynatacak' bir skandalın yer aldığını ve CHP'nin bu olayın altından kalkamayacağını iddia etti.

"CHP yeni bir skandalla karşı karşıya"

Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağını aylar öncesinden kamuoyuna duyuran Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer de Sancar'ın istifasına ilişkin "Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" ifadelerini kullanmıştı.

Gürsel Tekin'den açık uçlu cevap

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Gelirken kendisini aradım fakat ulaşamadım. Herhangi bir siyasi oluşumdan dolayı istifa etmiş değil. Yarın öbür gün kamuoyuna yansır" demişti.

CHP'li avukat Altun mesaj vermişti

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Avukat Feyza Altun, 'ayıp' nedenli istifanın sinyalini vermişti. 26 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir gün size çok acayip şeyler anlatacağım. Burada “ouuv” diye alkışladığınız herkesin gerçek yüzünü. Kimin ne olduğunu. Siyasetçilerden gazetecilere arkada ne döndüğünü... Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bunu da silmeyeceğim. Anlatacağım size" ifadeleriyle krizin daha da büyük olduğunu ima etmişti.

Paylaşımını silmek zorunda kaldı

Altun, paylaşımında "Bunu da silmeyeceğim. Anlatacağım size" dese de bir süre sonra attığı tweeti silmek zorunda kalmıştı. .

CHP'de 'Ayıp' depremi: Teoman Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
GÜNDEM
CHP'de 'Ayıp' depremi: Teoman Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi

CHP’deki tacizlere laf yok!
GÜNDEM
CHP’deki tacizlere laf yok!

Melih Gökçek'ten merak uyandıran 'Teoman Sancar' iddiası: CHP bu olayın altından kalkamaz
GÜNDEM
Melih Gökçek'ten merak uyandıran 'Teoman Sancar' iddiası: CHP bu olayın altından kalkamaz
Abone Ol Google News
Fatih Terimi de aramışlar

Fatih Terim'i de aramışlar

​Ünlüleri dolandırmaya çalışan çete üyelerine eş zamanlı darbe.
Her gün 100 kilometre yol kat ediyorlar

Her gün 100 kilometre
yol kat ediyorlar

​Filyasyon ekipleri kar kış demeden görevde.
Göstericiler hükümet binasını bastı

Göstericiler hükümet binasını bastı

​​Ermenistan'da ordu muhtırası sonrası kriz büyüyor.

İşte paketteki<br>14 madde

İşte paketteki
14 madde

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay açıklayacak.

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.
Kavanozu 350 lira

Kavanozu 350 lira

Balıkçılar yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.
Türkiye<br>ekonomisi büyüyor

Türkiye
ekonomisi büyüyor

​Dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

​Gürsel Tekin, Teoman Sancar'ın siyasi nedenlerle istifa etmediğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.