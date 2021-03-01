CHP'li Avukat Altun CHP'li Sancar'ın 'ayıp' nedenli istifasının sinyalini vermişti: Alkışladıklarınızın gerçek yüzünü göstereceğim

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Sancar'ın istifa nedeni bu gelişmenin ardından büyük merak konusu oldu.

İstifa ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. İddiaların ortak noktası bunun siyasi nedenlerle olmadığıydı. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifanın arkasında 'yeri yerinden oynatacak' bir skandalın yer aldığını ve CHP'nin bu olayın altından kalkamayacağını iddia etti.

"CHP yeni bir skandalla karşı karşıya"

Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağını aylar öncesinden kamuoyuna duyuran Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer de Sancar'ın istifasına ilişkin "Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" ifadelerini kullanmıştı.

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Gürsel Tekin'den açık uçlu cevap

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Gelirken kendisini aradım fakat ulaşamadım. Herhangi bir siyasi oluşumdan dolayı istifa etmiş değil. Yarın öbür gün kamuoyuna yansır" demişti.

CHP'li avukat Altun mesaj vermişti

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Avukat Feyza Altun, 'ayıp' nedenli istifanın sinyalini vermişti. 26 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir gün size çok acayip şeyler anlatacağım. Burada “ouuv” diye alkışladığınız herkesin gerçek yüzünü. Kimin ne olduğunu. Siyasetçilerden gazetecilere arkada ne döndüğünü... Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bunu da silmeyeceğim. Anlatacağım size" ifadeleriyle krizin daha da büyük olduğunu ima etmişti.

Paylaşımını silmek zorunda kaldı

Altun, paylaşımında "Bunu da silmeyeceğim. Anlatacağım size" dese de bir süre sonra attığı tweeti silmek zorunda kalmıştı. .

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