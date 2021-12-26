Gündem CHPli Aykut Erdoğdu İnönünün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderese söylediği söz üzerinden Erdoğanı tehdit etti Sizi biz bile kurtaramayız
POLİTİKA

CHP'li Aykut Erdoğdu İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderes'e söylediği söz üzerinden Erdoğan'ı tehdit etti: Sizi biz bile kurtaramayız

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yine hükümete tehditler savurdu. İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderes iktidarına "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam" sözlerine atıfta bulunan Erdoğdu, "Sizi biz de kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başlarınıza toplayın." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Aykut Erdoğdu İnönünün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderese söylediği söz üzerinden Erdoğanı tehdit etti: Sizi biz bile kurtaramayız
Aykut Erdoğdu

Daha önce yaptığı bir açıklamada 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini savunan ve iktidara yönelik "Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz" ifadelerini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yine hükümeti hedef aldı.

"SİZİ BİZ DE KURTARAMAYIZ"

İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Adnan Menderes iktidarına "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam" sözlerine atıfta bulunan Erdoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu 82 milyon güzel insana bu kötülüğü yaparsalar samimi söylüyorum sizi biz de kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başlarınıza toplayın." ifadesini kullandı.

CHP'li Aykut Erdoğdu İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderes'e söylediği söz üzerinden Erdoğan'ı tehdit etti: Sizi biz bile kurtaramayız​
OYNAT 00:27
CHP'li Aykut Erdoğdu İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderes'e söylediği söz üzerinden Erdoğan'ı tehdit etti: Sizi biz bile kurtaramayız​
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yine hükümete tehditler savurdu. İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderes iktidarına 'Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam' sözlerine atıfta bulunan Erdoğdu, 'Sizi biz de kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başlarınıza toplayın.' ifadelerini kullandı.

"DİYECEKLER Kİ İSMET PAŞA'NIN LİSANINI KULLANIYOR"

"Diyecekler ki İsmet Paşa'nın lisanını kullanıyor. " diyen Erdoğdu, "Ama bu yaptığınızın sonu yok. Karşıda gördüğünüz ışık trenin sonu değil. Tren üstünüze geliyor." açıklamasında bulundu.

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