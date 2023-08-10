CHP'li Aytuğ Atıcı 'çalışma yapıyorlar' deyip duyurdu: CHP'de genel başkanlık koltuğuna en az 5 kişi talip

"Ben şu anda adaylık çalışması yapan 5 arkadaş sayarım size. Ben aday olacak mıyım? Ben CHP’nin genel başkanı olmayı çok isterim, kim istemez? Kim istemez Atatürk’ün koltuğuna oturacaksın CHP’yi yöneteceksin. Ancak istemekle olmuyor bu işler ama istemeden hiç olmaz. Ben istiyorum fakat bunun zamanı, zemini, şartları uygun mudur bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Ben 2020 yılında da çok istemiştim."