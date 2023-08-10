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CHP'li Aytuğ Atıcı partide delegelere kurulan baskıyı anlattı: Muharrem İnce gizli oylamada üç katı oy aldı

Kısa bir süre önce parti içerisindeki eğitim sorumluluğundan alınan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan ve çalışma yapan en az 5 farklı ismin olduğunu söyledi. Atıcı, bahsettiği isimler arasında aktif görevlerde olanların da olduğunu vurguladı. Atıcı, CHP'li delegelerin baskı altında olduğunu belirtip, "Muharrem İnce aday olduğunda bir kurultayımızda topladığı imzanın yaklaşık 3 katı kadar gizli oylamada oy aldı. Bu iyi bir şey değil." diye konuştu.

23:42 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'in Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olacağı iddia edildi.

İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'in Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olacağı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında partisinden gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Parti yönetimini kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden CHP liderine karşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı. İmamoğlu, partinin önde gelen isimleriyle gizli toplantılar yaparken, bu görüşmelere ait görüntüler de kamuoyuna servis edildi.

Yaşananlar sonrasında parti içerisindeki 'değişim' kavgaları büyürken Kılıçdaroğlu, seçimden sonra kendisini ve parti yönetimi eleştiren isimlerden biri olan Aytuğ Atıcı'yı, parti içi eğitim sorumluluğu görevinden aldı.

"CHP'de genel başkanlık koltuğuna en az 5 kişi talip"

Katıldığı TV 100 canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atıcı, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan ve çalışma yapan en az 5 farklı ismin olduğunu söyledi.

Atıcı, bahsettiği isimler arasında aktif görevlerde olanların da olduğunu vurgulayıp,
"Ben şu anda adaylık çalışması yapan 5 arkadaş sayarım size. Ben aday olacak mıyım? Ben CHP’nin genel başkanı olmayı çok isterim, kim istemez? Kim istemez Atatürk’ün koltuğuna oturacaksın CHP’yi yöneteceksin. Ancak istemekle olmuyor bu işler ama istemeden hiç olmaz. Ben istiyorum fakat bunun zamanı, zemini, şartları uygun mudur bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Ben 2020 yılında da çok istemiştim."
diye konuştu.


İki isim daha açıklandı: İlhan Cihaner ile Örsan Öymen adaylık için çalışıyor

Atıcı'nın sözleri sırasında araya giren CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in dışında İlhan Cihaner ile Örsan Öymen'in adaylık için çalıştığını söyledi.

Parti içinden 'değişim' yangınını harlayacak mektup : CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na 'Kurultay yap aday olma' çağrısı
Parti içinden 'değişim' yangınını harlayacak mektup : CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na 'Kurultay yap aday olma' çağrısı

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP'deki kongre ve kurultay sürecine ilişkin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdıkları çağrı mektubunu açıkladı. Başta laiklik olmak üzere, bu ilkelerin bertaraf edildiğini gözlemlediklerini ifade eden Öymen, "CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız en doğrusu olacaktır." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' çağrısında bulundu.

"CHP'deki delegeler muhalif adaya açık açık oy veriyoruz diyemiyorlar"

Sözlerinin devamında CHP içerisindeki delegelere yapılan baskıdan bahseden Atıcı,
"Ben daha cesur CHP isterim. Mesela Muharrem İnce aday olduğunda bir kurultayımızda topladığı imzanın yaklaşık 3 katı kadar gizli oylamada oy aldı. Bu ne demektir? CHP’nin kurultay delegeleri açık açık ‘Ben muhalif bir adaya imza veriyorum’ diyemediler, bu iyi bir şey değil."
itirafında bulundu.

#Aytuğ Atıcı
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İlhan Cihaner
#Örsan Öymen
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