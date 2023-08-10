CHP'li Aytuğ Atıcı partide delegelere kurulan baskıyı anlattı: Muharrem İnce gizli oylamada üç katı oy aldı

İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'in Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olacağı iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında partisinden gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Parti yönetimini kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden CHP liderine karşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı. İmamoğlu, partinin önde gelen isimleriyle gizli toplantılar yaparken, bu görüşmelere ait görüntüler de kamuoyuna servis edildi.
Yaşananlar sonrasında parti içerisindeki 'değişim' kavgaları büyürken Kılıçdaroğlu, seçimden sonra kendisini ve parti yönetimi eleştiren isimlerden biri olan Aytuğ Atıcı'yı, parti içi eğitim sorumluluğu görevinden aldı.
"CHP'de genel başkanlık koltuğuna en az 5 kişi talip"
Katıldığı TV 100 canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atıcı, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan ve çalışma yapan en az 5 farklı ismin olduğunu söyledi.
İki isim daha açıklandı: İlhan Cihaner ile Örsan Öymen adaylık için çalışıyor
Atıcı'nın sözleri sırasında araya giren CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in dışında İlhan Cihaner ile Örsan Öymen'in adaylık için çalıştığını söyledi.