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Parti içinden 'değişim' yangınını harlayacak mektup : CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na 'Kurultay yap aday olma' çağrısı

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP'deki kongre ve kurultay sürecine ilişkin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdıkları çağrı mektubunu açıkladı. Başta laiklik olmak üzere, bu ilkelerin bertaraf edildiğini gözlemlediklerini ifade eden Öymen, "CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız en doğrusu olacaktır." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' çağrısında bulundu.

18:18 . 4/08/2023 Cuma
AA
CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Örsan Öymen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kurultay yap aday olma" çağrısı yaptı.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Örsan Öymen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kurultay yap aday olma" çağrısı yaptı.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ''CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız en doğrusu olacaktır." çağrısında bulundu.

Hareketin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP'deki kongre ve kurultay sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'na yazdıkları çağrı mektubunu Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

CHP'nin ilke ve programlarının kurultay tarafından belirlendiğini, her partilinin de bu ilkelere uymakla yükümlü olduğunu vurgulayan Öymen, geçen yıllarda ve mevcut yönetim döneminde bu ilkelere en üst seviyede uyulmadığını savundu.

Başta laiklik olmak üzere, bu ilkelerin bertaraf edildiğini gözlemlediklerini ifade eden Öymen, CHP'de değişim isteyen diğer aday adaylarının da bu ilkelere ve partinin ideolojisine yeterince sahip çıkmadıklarını söyledi.

Öymen, kurdukları İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kendi içinde genel başkanlık için aday adayı çıkartacağını kaydetti.

"CHP sizin başkanlığınızla 13 yılda girilen 12 seçimi kaybetti"

Mayıstaki seçimlerden sonra kongre ve kurultay süreci hakkındaki görüşlerini aktarmak için Kılıçdaroğlu'na bu mektubu yazdıklarını dile getiren Öymen, söz konusu mektubu okudu.

"Şahsınızın, örgütlerin ve parti üyelerinin son seçimlerden önce ortaya koyduğu yoğun emeklere ve çalışmalara rağmen seçim ne yazık ki kaybedilmiştir." denilen mektupta, CHP'nin kaybettiği ilk seçim olması halinde partide yönetimin değişmesi konusunda bu kadar yoğun bir tartışma yaşanmayacağına işaret edildi. Mektupta, "Ancak ne yazık ki CHP, sizin genel başkanlığınızla girilen tüm seçimleri, 13 yılda girilen 12 seçimi kaybetmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu seçimlerin içinde 5 milletvekili seçimi, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 referandum ve 2 belediye seçimi olduğu aktarılan mektupta, 2019'daki belediye seçimlerinde kazanılan kentler kısmen bir başarı olsa da Türkiye genelinde o seçimlerin de kaybedildiği belirtildi.

"Kurumsal kimlik ve temel ilkeler bertaraf edildi"

Mektupta, söz konusu seçimlerin kaybedilme nedenleri şöyle sıralandı:

"Parti içi demokrasinin yeterli seviyede uygulanmamış olması. Başta laiklik olmak üzere, partinin parti programında ve tüzüğünde ifade edilen kurumsal kimliğinin ve temel ilkelerinin büyük ölçüde bertaraf edilmiş olması. Devletçi, kamucu, halkçı, sosyal demokrat ve demokratik solcu ekonomi politikalarının yeterli ve somut biçimde geliştirilmemiş ve halka aktarılmamış olması. Milletvekilliği listelerinde oy oranı çok düşük olan ittifak içindeki siyasi partilere seçilebilecek sıralardan orantısız sayıda fazla milletvekilliğinin verilmiş olması."

Mektupta, seçimlerden sonra yönetim tarafından gerçekçi bir analiz ve öz eleştirinin ortaya konulmadığı, yönetimi eleştirenlerin disiplin cezası ve partiden ihraçla tehdit edildiği savunularak, Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolün de hayal kırıklığına neden olduğu belirtildi.

"Önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmayın"

Kılıçdaroğlu'na mektupta şu çağrıda bulunuldu:

"CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, demokratik laik, sosyal hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi ve Cumhuriyet'in korunması için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için demokrasinin ve siyaset etiğinin bir gereği olarak yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız, kurultaydaki genel başkanlık yarışında herhangi bir aday adayını desteklemeden tarafsız kalmanız ve kongre kurultay seçim sürecine müdahale etmemeniz en doğrusu olacaktır."

''Sorumluluk üstlenmeye hazırım''

Öymen, İlke ve Demokrasi Hareketi'nin aday adayının kim olacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlarla bir araya gelip isim konusunda karar alacağız. Fakat şu kadarını söyleyebilirim, örgütten, tabandan, üyelerimizden benim CHP genel başkan aday adayı olmam konusunda öneriler, beklentiler, talepler geliyor. Henüz bir sonuca varmış değiliz. Bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazırım."


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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den 'Pendik'te çok şey değişti' diyen İmamoğlu'na tepki: Dört yılda bir iziniz yok

CHP'deki değişim hareketine öncülük eden ve belediye hizmetlerini aksattığı gerekçesiyle eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Pendik'te çok şey değişti' ifadelerini kullandı. Pendik'e metro, otopark, kütüphane ve ulaşım çözümü gibi pek çok hizmetin yapıldığını söyleyen İmamoğlu'na Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den tepki geldi. İBB'nin dört yılda Pendik'te bir izi olmadığını söyleyen Ahmet Cin, "Sayın Başkan selamlar. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.' derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik’te bir iziniz olmadığı halde maşallah Twitter’da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz. Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor. Hayat size güzel." ifadelerini kullandı.


#CHP
#Genel Başkan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Adaylık
#CHP İlke ve Demokrasi Hareketi
#Örsan Öymen
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