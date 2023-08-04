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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net seçim mesajı: En ideal adaylarla zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2024 yerel seçimlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye'yi taramaya devam ediyoruz. En ideal adayları seçerek seçimlerden zaferle ayrılacağız" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin henüz netleşmediğini dile getiren Erdoğan, "İstihbarat başkanım görüşmeleri yapıyorlar. Bu çerçevede ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

14:10 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının belirlenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar, Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" dedi.

Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti

Henüz tarih netleşmedi. Görüşmeleri yapıyorlar, görüşmeler çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek.

Rusya tahıl koridoruna dönecek mi?

Biliyorsunuz biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz gıda tarım hayvancılık bakanlığımız olarak o adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi yapmaya devam edeceğiz.


Putin'in çıkış yolu: Türkiye
Putin'in çıkış yolu: Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider, Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Liderlerin yüz yüze görüşme tarihine ilişkin herhangi bir bilgi yok. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın akabinde Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 17 Mart'ta tutuklama emri çıkarmıştı. Yurt dışına çıkmaktan bu karar dolayısıyla kaçınan Putin’in Türkiye’ye gelmesinde ise her hangi bir sorun görülmüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı, Roma Tüzüğü’ne üye ülkeleri kapsıyor. Türkiye, Roma Tüzüğü’nü onaylayan ülkeler arasında yer almadığı için Putin Türkiye’de tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya değil. En sonuncusu 13 Ekim’de Kazakistan’da olmak üzere Putin ve Erdoğan son yedi yılda 29 yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.






#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul
#Vladimir Putin
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