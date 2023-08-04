Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net seçim mesajı: En ideal adaylarla zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının belirlenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar, Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" dedi.
Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti
Henüz tarih netleşmedi. Görüşmeleri yapıyorlar, görüşmeler çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek.
Rusya tahıl koridoruna dönecek mi?
Biliyorsunuz biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz gıda tarım hayvancılık bakanlığımız olarak o adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi yapmaya devam edeceğiz.