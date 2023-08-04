Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net seçim mesajı: En ideal adaylarla zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider, Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Liderlerin yüz yüze görüşme tarihine ilişkin herhangi bir bilgi yok. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın akabinde Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 17 Mart'ta tutuklama emri çıkarmıştı. Yurt dışına çıkmaktan bu karar dolayısıyla kaçınan Putin’in Türkiye’ye gelmesinde ise her hangi bir sorun görülmüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı, Roma Tüzüğü’ne üye ülkeleri kapsıyor. Türkiye, Roma Tüzüğü’nü onaylayan ülkeler arasında yer almadığı için Putin Türkiye’de tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya değil. En sonuncusu 13 Ekim’de Kazakistan’da olmak üzere Putin ve Erdoğan son yedi yılda 29 yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.