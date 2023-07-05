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Kılıçdaroğlu'nun görevine son verdiği Aytuğ Atıcı'dan adaylık sinyali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim çağrısı yağan Aytuğ Atıcı'yı, parti içi eğitim sorumluluğu görevinden almıştı. Görevden alınmasının ardından açıklamada bulunan Atıcı, parti tabanının genel başkan adaylığı için talebinin bulunduğunu söyledi. Atıcı, son kurultayda da aday adayı olduğunu ancak yeterli imzayı toplayamadığı için aday olamadığını anımsatarak “Bu kez durum farklı” dedi.

17:03 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Önceki gün görevden alınan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, kurultayda aday olabileceğini ifade etti.

Önceki gün görevden alınan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, kurultayda aday olabileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimetinin ardından kendisini ve parti yönetimi eleştiren Aytuğ Atıcı'yı, parti içi eğitim sorumluluğu görevinden aldı.

Atıcı'ya ulaşan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sayın Hocam. CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır.
Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim"


Görevden alınmasının ardından Birgün'e konuşan Atıcı, Kılıçdaroğlu’na kısa süre önce başlayan il ve ilçe kongreleri için bir mektup yazdığını söyledi.

"Görevden alınmam taban tarafından da değerlendirilecektir"

Atıcı şöyle devam etti:

"Mahalle seçimleri başlıyor. Her yere sandık kurulmalı, tüm üyeler davet edilmeli. İl ve ilçe örgütleri çarşaf liste ile seçim yapmalı. Örgütlerden sorumlu olacak kişi danışman değil MYK üyesi olmalı. Hem mail hem SMS ile bu düşüncelerimi nazik bir şekilde kendisine ilettim. Bu mesajı görüp görmediğini bilmiyorum ama mesajın ardından görevden alınmamı düşündürücü buluyorum. Bu mesajdan bir gün sonra görevden alınmam taban tarafından da değerlendirilecektir"

Atıcı'dan adaylık sinyali: Partililerin talebi var bu kez durum farklı

Parti tabanının genel başkan adaylığı için talebinin bulunduğunu ifade eden Atıcı, son kurultayda da aday adayı olduğunu ancak yeterli imzayı toplayamadığı için aday olamadığını anımsatarak
“Bu kez durum farklı”
dedi.


#Aytuğ Atıcı
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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