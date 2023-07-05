Kılıçdaroğlu'nun görevine son verdiği Aytuğ Atıcı'dan adaylık sinyali

"Mahalle seçimleri başlıyor. Her yere sandık kurulmalı, tüm üyeler davet edilmeli. İl ve ilçe örgütleri çarşaf liste ile seçim yapmalı. Örgütlerden sorumlu olacak kişi danışman değil MYK üyesi olmalı. Hem mail hem SMS ile bu düşüncelerimi nazik bir şekilde kendisine ilettim. Bu mesajı görüp görmediğini bilmiyorum ama mesajın ardından görevden alınmamı düşündürücü buluyorum. Bu mesajdan bir gün sonra görevden alınmam taban tarafından da değerlendirilecektir"