Kılıçdaroğlu'nun görevine son verdiği Aytuğ Atıcı'dan adaylık sinyali

Önceki gün görevden alınan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, kurultayda aday olabileceğini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimetinin ardından kendisini ve parti yönetimi eleştiren Aytuğ Atıcı'yı, parti içi eğitim sorumluluğu görevinden aldı.
Atıcı'ya ulaşan yazıda şu ifadelere yer verildi:
Görevden alınmasının ardından Birgün'e konuşan Atıcı, Kılıçdaroğlu’na kısa süre önce başlayan il ve ilçe kongreleri için bir mektup yazdığını söyledi.
"Görevden alınmam taban tarafından da değerlendirilecektir"
Atıcı şöyle devam etti: