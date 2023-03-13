CHP'li Aytuğ Atıcı'dan Altılı Masa'nın küçük ortaklarına isyan: Oyumuz yüksek diyerek bakanlık bile alabiliyorlar

Kişilerin beğenmediği bir ideolojinin listesinden aday olarak gösterilmesinin çok vahim olduğunu belirten Atıcı, "Saadet Partili bir insanın CHP listesinde milletvekili adayı olarak görülmesi, veya tam tersi sosyal demokrat bir milletvekili adayının Saadet Partisi listesinde görülmesi bu insanları rahatsız eder. Ben milletvekili adayı olsam bana deseler 'Saadet Partisi listesinden gireceksin' bu beni incitir. Ya da Saadet Partili bir ismi CHP listesinden zorlarsan bu onu da incitir. Ama şimdi bir zorunluluk ortaya çıktı." dedi.