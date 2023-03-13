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CHP'li Aytuğ Atıcı'dan Altılı Masa'nın küçük ortaklarına isyan: Oyumuz yüksek diyerek bakanlık bile alabiliyorlar

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Altılı Masa'nın bazı ortaklarına isim vermeden tepki gösterdi. Daha önce hiç seçime girmeyen partilerin alacakları oy oranını tahmin ederek pazarlığa giriştiğini belirten Atıcı, "'Yüzde 30 oy alacağım' diyorlar. Nereden biliyorsun kardeşim? Milletin kantarına çıktın mı? Çıkmadın. Sen şimdi kendi kendine istediğini söyleyebilirsin. Ve bu şekilde söyleyerek çok küçük oy oranına sahip partiler bile milletvekilliği hatta bakanlık alabiliyorlar.

00:58 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Sözcü TV canlı yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek karşılığında vekillik ve bakanlık koltuğu isteyen Altılı Masa ortaklarına sert sözlerle yüklendi.


Kişilerin beğenmediği bir ideolojinin listesinden aday olarak gösterilmesinin çok vahim olduğunu belirten Atıcı, "Saadet Partili bir insanın CHP listesinde milletvekili adayı olarak görülmesi, veya tam tersi sosyal demokrat bir milletvekili adayının Saadet Partisi listesinde görülmesi bu insanları rahatsız eder. Ben milletvekili adayı olsam bana deseler 'Saadet Partisi listesinden gireceksin' bu beni incitir. Ya da Saadet Partili bir ismi CHP listesinden zorlarsan bu onu da incitir. Ama şimdi bir zorunluluk ortaya çıktı." dedi.


'Milletin kantarına çıktınız mı?'


Atıcı, "Seçimlerden önce bir koalisyon ortaya çıkıyor. A partisi diyor ki benim oyum yüzde 30, B partisi diyor ki benim oyum yüzde 20, C partisi diyor ki benim oyum yüzde 10. Nereden biliyorsun kardeşim? Milletin kantarına çıktın mı? Çıkmadın. Sen şimdi kendi kendine istediğini söyleyebilirsin. Ve bu şekilde söyleyerek çok küçük oy oranına sahip partiler bile milletvekilliği hatta bakanlık alabiliyorlar." ifadelerini kullandı.




#Aytuğ Atıcı
#CHP
#Altılı Masa
1 saat önce
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CHP'li Aytuğ Atıcı'dan Altılı Masa'nın küçük ortaklarına isyan: Oyumuz yüksek diyerek bakanlık bile alabiliyorlar
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