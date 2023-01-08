CHP'li Aytuğ Atıcı'dan itiraf gibi açıklama: HDP CHP'nin içinden çıkmış bir parti

HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.

HDP'DEN ORTAKLARINA REST: "KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ"

Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama gelmişti. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuşmuştu. Söz konusu açıklamaya ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

'HDP SEÇMENİ CHP'YE YAKIN'

"HDP seçmeni AK Parti'ye yakın değildir çünkü CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı." diyen Atıcı HDP'nin CHP'nin içerisinden çıkan bir parti olduğunu öne sürdü. Atıcı konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Şimdi bunu gördüğümüz için bunu nasıl telafi ederiz peşine düştük ve başarıyoruz. HDP seçmenin SHP döneminde CHP'den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular."

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