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POLİTİKA

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan itiraf gibi açıklama: HDP CHP'nin içinden çıkmış bir parti

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. İttifak ortakları HDP'nin kendi partilerinin içinden çıktığını dile getiren Atıcı, "HDP seçmeni AK Parti'ye yakın değil, CHP'ye yakın. Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı. HDP seçmenin SHP döneminde CHP’den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular" diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Aytuğ Atıcıdan itiraf gibi açıklama: HDP CHPnin içinden çıkmış bir parti
CHP'li Aytuğ Atıcı

HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.

HDP'DEN ORTAKLARINA REST: "KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ"

Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama gelmişti. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuşmuştu. Söz konusu açıklamaya ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

'HDP SEÇMENİ CHP'YE YAKIN'

"HDP seçmeni AK Parti'ye yakın değildir çünkü CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı." diyen Atıcı HDP'nin CHP'nin içerisinden çıkan bir parti olduğunu öne sürdü. Atıcı konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Şimdi bunu gördüğümüz için bunu nasıl telafi ederiz peşine düştük ve başarıyoruz. HDP seçmenin SHP döneminde CHP'den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular."

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan partiyi karıştıracak sözler: Gürsel Tekin AK Parti'nin istediği gibi konuştu
OYNAT 02:53
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan partiyi karıştıracak sözler: Gürsel Tekin AK Parti'nin istediği gibi konuştu
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, partisinin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözünü TVNET'te değerlendirdi. Tekin için 'Tam AK Parti'nin istediği bir söyleşi olmuş, tam AK Parti'nin istediği cümleyi sarf etmiş.' diyen Atıcı, 'Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız.' ifadelerini kullandı.


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