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İSTANBUL

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan işçiye mermili tehdit

CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, alkollü bir şekilde geldiği belediyenin önündeki grev çadırında nöbet tutan işçileri mermiyle tehdit etti.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​CHPli Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlundan işçiye mermili tehdit
Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası İstanbul 2 No.’lu Şubesi üyelerinin Bakırköy Belediyesi önünde başlattığı grev 24’üncü gününü geride bıraktı

CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, alkollü bir şekilde geldiği belediyenin önündeki grev çadırında nöbet tutan işçileri mermiyle tehdit etti.

Bülent Kerimoğlun
Bülent Kerimoğlun

Olayın görgü tanıkları şunları anlattı: “Bülent Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde gece yarısı Bakırköy Belediyesi’nin önünde bulunan grev çadırına geldi. Alkollü olan Kerimoğlu grev nöbeti tutan işçilerin yanına giderek ‘Mayıs ayı yaklaşıyor, işe giriş çıkışlar başlayacak bakalım ne yapacaksınız’ diyerek işçileri önce ekmekleriyle, sonra da ‘Ben sokaklardan geldim her gün bununla geziyorum’ diyerek cebinden çıkardığı mermiyle tehdit etti. Kerimoğlu, işçilerle münakaşanın ardından çadırdan ayrıldı.”

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