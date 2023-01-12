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POLİTİKA

CHP'li Barış Yarkadaş altılı masanın ortağı Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Ne dediğinin farkında mı?

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, altılı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Davutoğlu'nun, "Her genel başkan hem cumhurbaşkanlığı hem de bakanlık alacak. Cumhurbaşkanı bizleri dinlemezse meclis fesih olur" sözlerini eleştiren Yarkadaş, "Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye’yi yönetmek istiyor!" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Barış Yarkadaş altılı masanın ortağı Davutoğlunun sözlerine tepki gösterdi: Ne dediğinin farkında mı?
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş

Altılı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." sözlerini söylemişti. Cumhurbaşkanının genel başkanları dikkate almaması durumunda ne olacağının sorulması üzerine Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır." cevapladı. CHP'li Barış Yarkadaş ise Davutoğlu'nun sözlerine cevap vererek, "Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor!" dedi.

'NE DEDİĞİNİN FARKINDA MI?'

Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren CHP'li Yarkadaş, "Ya Ahmet Davutoğlu’na ne demeli? Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye’yi yönetmek istiyor! Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor! “Cumhurbaşkanı stratejik kararları 6 genel başkanla birlikte verecek” diyen Davutoğlu, adeta “eli kolu bağlanmış” bir cumhurbaşkanı tarifi yapıyor. Davutoğlu, bu saçmalığa ve "Zihni Sinir projelere" hepimizi ikna etmeye çalışıyor. Altılı Masa’ya en çok Altılı Masa’nın aktörleri zarar veriyor. Ahmet Davutoğlu Altılı Masa’yı yoruyor." dedi.

CHP'li Barış Yarkadaş açıkladı: İmamoğlu CHP'li siyasetçiye 6'lı masayı ben yönetiyorum demiş
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CHP'li Barış Yarkadaş açıkladı: İmamoğlu CHP'li siyasetçiye 6'lı masayı ben yönetiyorum demiş
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yarkadaş 'İmamoğlu bir ay önce İBB'de birlikte çalışmak istediği arkadaşlara, 'Ben Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyorum' diyordu. İmamoğlu bu iddiasını öyle bir hale getirmişti ki İstanbul'da bir ilçede uzun yıllardır belediye başkanlığı yapan bir CHP'li siyasetçi İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok erken değil mi?' dediğinde 'Abi küçük düşünmeyin. Ben 6'lı masayı yönetiyorum. Siz hala küçük düşünüyorsunuz' diyordu' ifadelerini kullandı.

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